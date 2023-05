/FOTO, VIDEO/ Ryze hudební bylo poslední rozloučení s ředitelkou Základní umělecké školy v Nymburce Věrou Janišovou, která zemřela po krátké nemoci v pondělí ve věku 72 let. Se ženou, jež stála v čele školy téměř půl století, se přišli rozloučit blízcí, kolegové i žáci, kterým předala své hudební vzdělání.

Poslední rozloučení s Věrou Janišovou, Nymburk, 12. května 2023. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Samotný obřad, který se uskutečnil v pátek od 12 hodin v obřadní síni nymburského krematoria, byl výlučně hudební rozlučkou. Mimo jiné zazněly skladby I Will Always Love You od Whitney Houston, My Way od Franka Sinatry a nechyběl ani Wonderful World v podání Neila Armstronga.

Zdroj: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Poslední rozloučení s Věrou Janišovou.

Duchovní Jaroslav Pekárek před závěrečnou skladbou požádal přítomné, aby se po doznění posledních tónů zdrželi kondolencí a v tichosti se rozešli. Na poslední cestě doprovázel Věru Janišovou potlesk zaplněné síně.