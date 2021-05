„Celkem se na tom podílelo pět učitelů, kteří mi na výstavu přispěli některými exponáty. Objevují se tady kromě pracovních výtvorů také některé hlášky, které se v době distanční výuky objevily,“ vysvětluje autor neobvyklé výstavy.

K uspořádání výstavy jej inspiroval jeden známý, který učitele v podstatě politoval, že „už jim zase začíná škola.“ To vnímá Marek Velechovský jako zásadní nepochopení situace. „Ale my jsme nikdy učit nepřestali, my v tom jedeme pořád. I když to bylo na dálku, ale učíme stále,“ vysvětluje. A proto chtěl veřejnosti ukázat, co během krizového období děti, ale i jejich učitelé zvládali. „A taky byl vždycky můj sen, aby v Nymburce existovala nějaká venkovní galerie, kde budou rozmanité výstavy pod širým nebem. Takže touhle výstavou si také vlastně plním jeden ze svých snů,“ usmívá se učitel a třídní sedmáků.

Jak dlouho bude výstava před školou, zatím s určitostí neví. „Taky trochu záleží na počasí. A na tom, jestli třeba někdo nepřijde s nůžkami a nezničí to. Vzhledem k rotační výuce bych byl rád, aby vydržela alespoň 14 dnů a mohli si ji prohlédnout všichni zájemci. Když vydrží měsíc, bude to fajn,“ říká autor netradiční open air výstavy.