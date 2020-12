Nízký zájem učitelů o dobrovolné testování potvrdila mluvčí nemocnice Barbora Jánská. „Do čtvrtečního rána jsme otestovali celkem 48 pedagogů. Z toho bylo 5 výsledků pozitivních po antigenním testu a tito pedagogové byli odesláni na PCR test, který je citlivější a přesnější. Jejich výsledky se však my už nedozvíme, ty přijdou testovanému na mobil,“ vysvětlila mluvčí nemocnice.

Nízký zájem o testování mezi učiteli má zřejmě několik příčin. Od října v Nymburce na klasickém stanovišti za nemocnicí protestovali přes 5 tisíc lidí. Část pedagogů mohla projít testy už tímto způsobem. „Také je možné, že už covid-19 prodělali nebo mají nedávný negativní výsledek,“ zmínil další možné vysvětlení Barbora Jánská.

Další příčinou nízkého zájmu může být obava o výsledek testu. Pozitivní test by znamenal automaticky neschopenku a na to navazující trasování kontaktů, což by v důsledku znamenalo karanténu žáků a kolegů.

Testovat se nenechal ani učitel z nymburské Základní školy Tyršova Marek Velechovský. „Asi se testovat ani nenechám. Pokud by to bylo pozitivní, a to u protilátek znamená spoustu věcí, tak se musím nechat testovat znovu, a to onou nepopulární metodou. To já se svým citlivým nosem, který je navíc po zlomenině, úplně absolvovat nechci. Pokud budu mít příznaky, pak je to samozřejmé, že se otestovat nechám. Pokud bych byl třeba bezpříznakový přenášeč, tak „padají“ lidi okolo mě a to se neděje,“ vysvětlil svůj pohled na věc nymburský pedagog.

Testování učitelů začalo uplynulý pátek. Pedagog, který má o test zájem, se musí objednat přes rezervační systém, který najde na stránkách nemocnice, případně telefonicky. Učitel přijde do areálu nemocnice a vyhledá ordinaci lékařské pohotovosti, která se nachází v přízemí budovy E.

Zájemci jsou objednáváni v patnáctiminutových rozestupech a každý se musí prokázat potvrzením od ředitele školy, že se opravdu jedná o pedagogického pracovníka. Výsledek testu je znám do 15 minut od provedení. Pokud test vyjde pozitivní, sestra jej odešle na odběrové centrum za nemocnicí bez nutnosti rezervace, kde provedou stěr PCR testem, aby se případná pozitivita vyloučila či potvrdila.

Testovací stanoviště za nemocnicí má na rezervačním portálu vynikající ohlasy. V hodnocení podle hvězdiček, kdy nejvyšší možná známka je 5, má výslednou známku 4,7. Hlasovalo na něm už 671 respondentů. „Mám zkušenost a vždy to proběhlo rychle, žádné fronty, personál moc milý. Sestřičkám opravdu patří velké díky a obdiv. Ty podmínky tam pro ně zvlášť v těchto zimních dnech nejsou úplně ideální,“ píše Monika Naslerová.