Bez covidových certifikátů. Nově budou moci na akce a do restaurací i neočkovaní

Naopak obce, které drží masopustní tradici už od 90. let a s výjimkou loňska si ji užívali každoročně, ani letos průvod s medvědem neuspořádají. Potvrdila to například Pavlína Králová, předsedkyně kulturní komise v Dobšicích. Za normální situace by se v obci masopust konal už tuto sobotu 5. února. „Studovala jsem přísná pravidla pro konání těchto akcí a musím říci, že by nebylo v našich silách je dodržet. Navíc u nás se chodí dům od domu a mám obavu, že za stávající situace by ani řada lidí neotevřela a průvod nepohostila,“ vysvětlila.

Jako náhradu chystají v obci na pozdější dobu karneval, jak pro děti, tak pro dospělé, který by se měl uskutečnit v místním Dobšickém šenku. „Pokud by to situace umožnila, chtěli bychom je uspořádat na konci března nebo na začátku dubna. Ale uvidíme, jaké budou okolnosti,“ uvedla Pavlína Králová.

Tradiční masopustní průvod chodil po vsi také ve Strakách. Ani tam se zřejmě letos akce konat nebude. „Zatím není definitivně rozhodnuto, ale pravděpodobnější variantou je, že nebude,“ řekla pracovnice obecního úřadu.

Pozvánky na masopusty se neobjevili ani na webových stránkách dalších obcí na Nymbursku.