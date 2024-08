Bezprostředně poté, co se rodinný tým prodral skrz davy na pódium, Martin Fuksa poděkoval místním fanouškům a zopakoval slova, že Nymburk má nejkrásnější loděnici na světě. „Netušil jsem, že vás tu bude tolik a opravdu jsem překvapený. Všem vám moc děkuji, že jste přišli,“ neskrýval dojetí olympijský vítěz a nymburský patriot.

Návrat zlatého olympionika Martina Fuksy do rodného Nymburka. Na náměstí se uskutečnilo velkolepé přivítání. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Poté v davu zahlédl manželku a svoji malou dcerku, s nimiž se na kraji pódia dojemně přivítal. „Doufám, že tu pár dnů budu moci zůstat,“ řekl později na dotaz, jaký jej čeká další program.

Moderátor zavzpomínal na životní milníky úspěšného sportovce, i na některé veselé události, které jeho sportovní kariéru provázejí. „Málokdo ví, že Martin Fuksa způsobil tady v Nymburce na řece přestupek, za který dostal pokutu od poříčních policistů. Na vodě nedal přednost,“ bavil publikum moderátor a Martin Fuksa pokyvoval hlavou.

Zblízka pak ukazoval zlatou medaili dětem, které se tlačily v první řadě pod pódiem. Svoje pocity zatím vyprávěli i další členové rodinného týmu včetně dědy Josefa, který právě v pondělí slavil narozeniny. Ten se u starosty Tomáše Macha přimlouval za to, aby nymburská loděnice co nejdříve prošla modernizací a mohly v ní vyrůstat další kanoistické talenty.

Otec a trenér Martina, Petr Fuksa, sám bývalý mistr světa, potvrdil, že se vrací z nejkrásnější olympiády ve svém životě. „Přálo bych to každému rodiči zažít. Ten pocit, když jejich dítě vyhraje olympiádu. Pařížská olympiáda zůstane do konce života v mém srdci,“ řekl evidentně dojatý otec nejen Martina, ale i Petra mladšího, kteří si společně na deblkanoi vyjeli v pařížském finále 7. místo. Právě tato disciplína by mohla být budoucí výzvou pro rodinný tým. „Zkusíme ještě víc potrénovat, je k tomu potřeba i trochu štěstí. Ale stálo by za to i tohle dotáhnout,“ řekl Petr Fuksa mladší.

V závěru pak skandování a pokřiky oslavující vítězství Martina Fuksy nebraly konce a skákalo i děkovalo celé náměstí. Poté se zlatý nymburský hoch jal podepisovat fotografie, neváhal se s kýmkoliv vyfotit či ukázat medaili. „Třeba se to tu protáhne do noci. Tohle se ale oslavit musí,“ řekl unavený, ale spokojený Martin Fuksa.