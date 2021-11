Velká vánoční hra s anděly v Nymburce startuje

Podruhé mohou malí i velcí přes advent soutěžit v hledání andělů v historickém centru města. První část hry začíná ve středu 1. prosince a bude probíhat každý druhý den až do 23. prosince. V této fázi bude potřeba poradit si s nápovědou a anděla co nejrychleji najít, vyfotit a umístit na stránky města. Druhá fáze soutěže se bude odehrávat od Štědrého dne do Tří králů a bude k tomu zapotřebí pracovní list a vyluštění tajenky.

V Nymburce se budou opět hledat zatoulaní andílci. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Hra se poprvé hrála v loňském roce a mezi místními měla velký úspěch. Jejími pomyslnými patrony jsou andělé stojící u morového sloupu na náměstí. Skutečnou autorkou pak je místostarostka Stanislava Tichá. „Měla jsem velkou radost z pozitivních ohlasů, z toho, jak byla vánoční andělská hra loni přijata. Je pro mne výzvou a velkým potěšením zorganizovat letos druhý ročník „lovu“ na zatoulané andílky. Koncept zůstane stejný, ale hráče čekají samozřejmě nová místa a s nimi související nápovědy. Novinkou je, že jsme se letos rozhodli zapojit i hledače s uměleckými sklony a ze všech nahraných fotografií odměníme tři nejpovedenější,“ uvádí hru místostarostka. Počínaje středou 1. prosince se kdesi v historickém centru města rozsvítí jeden zatoulaný andělíček. Hráči jej mají za úkol najít. Veršovanou nápovědu s fotografií, která napoví jeho umístění, najdou na facebooku právě v den, kdy se rozhodne ukázat. A tak to bude každý druhý den. Město na svých stránkách zveřejní nápovědu ve chvíli, kdy už na hledače někde další andělíček čeká (tedy 1., 3., 5., 7., 9., 11., 13., 15., 17., 19. 21. a 23. prosince). PODÍVEJTE SE: Nymburští se vydali na první procházku po nové lávce První tři detektivové, kteří anděla najdou a nahrají jeho fotografii do komentářů pod nápovědu na facebooku, získají od radnice odměnu. „A samozřejmě velice přivítáme i další vaše fotografie, přidejte je do komentářů, i když nestihnete být mezi prvními. Tři nejpovedenější fotografie také odměníme,“ doplnila Stanislava Tichá. Až budou všichni zatoulaní andílci svítit, a to bude od Štědrého dne až do Tří králů, začíná druhá fáze hry. Za anděly se soutěžící mohou vydat s pracovními listy. Pokud zvládnou správně vyplnit tajenku, čeká na ně na radnici sladká odměna. Pracovní listy bude možné stáhnout z webu, vyzvednout v Ježíškově kanceláři na náměstí či na podatelně radnice.