Důvodem suchých kohoutků bude přepojení hlavního vodovodního řadu na nový v ulicích Purkyňova a Na Příkopě. „V sobotu 16. března bude přerušena dodávka pitné vody v Nymburce – Habeši, centru města, na Zálabí, i v Lodici. Odstávka se netýká starého sídliště Nymburk, Jankovic, drahelického předměstí, labské terasy a Drahelic,“ uvedl Martin Žoha z VaKu Nymburk.

Na pěti místech města tak budou po dobu odstávky přistaveny náhradní kontejnery s pitnou vodou. V Habeši budou na křižovatkách s ulicí Maršála Koněva. První na křížení s Palackého třídou, druhá pak na křižovatce s ulicí U Cukrovaru. Další kontejner bude na Boleslavské třídě před budovou policejního ředitelství. Cisterna nebude chybět ani v samotném centru, tedy na náměstí Přemyslovců. Poslední zásobník pak zájemci najdou na Zálabí na křižovatce ulic Kolínská a U Početky.

Kromě běžného chodu domácností se situace dotkne těch, kteří se chystají například do restaurace nebo na některé kulturní akce. Například v restauraci U Vodárny se mělo od 14 hodin konat setkání někdejších vedoucích z tábora v Nižboru. „Kvůli netekoucí vodě se akce posouvá až na 15.30,“ uvedl Miloslav Hlavsa, jeden z účastníků akce.

Ti, kdo by si chtěli zajít do některé z restaurací například na sobotní oběd, by si měli předem zjistit, zda právě jimi vybraná restaurace bude mít v sobotu otevřeno. Zkušenosti z podobných situací z předchozích let hovoří o tom, že každá restaurace řeší vzniklé problémy po svém. Některé mají po dobu odstávky úplně zavřeno, jiné fungují v omezeném provozu (například nevaří čaje a kávu), jiné se předzásobí a provoz neomezují vůbec.