Na prohlídku vystavených prací, jejichž autory jsou žáci zmíněné školy, mohou zájemci dorazit do dvou místností. V té po pravé ruce po příchodu mohou dokonce udělat i dobrý skutek a přispět na bohulibou věc. To pokud si zakoupí ptačí budku nebo krmítko, pochopitelně z dílny místních šikovných školáků. „Výtěžek z prodeje těchto věcí poputuje organizaci Nedoklubko, která se stará o nedonošené děti. A výtěžek z prodeje šumivých bomb do koupele a koupelnové soli bude věnován organizaci Huslík v Poděbradech,“ řekla učitelka Lucie Douděrová.