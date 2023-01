Jedním z faktorů je to, že do Nymburka míří rodit více maminek z dalších regionů. Nymburská porodnice má bezpochyby v posledních letech skvělé reference. Podle jednatelky nemocnice Nely Gvoždiakové se pozitivně v počtu rodiček odrazila změna ve vedení oddělení. „Ve stopách primáře Havlíka jde i současná primářka Kateřina Münzbergerová. Především jde ale o přístup celého týmu,“ vyzdvihuje jednatelka kolektiv gynekologicko – porodnického oddělení.

Kromě laskavého a přátelského přístupu, který často maminky oceňují i v komentářích na sociálních sítích, se jedná o další prvky péče během celého pobytu v nemocnici. „Porodní asistentky a novorozenecké sestry jsou náš poklad, sledují nové trendy, pořádají například kurzy těhotenské jógy i nebo třeba kurz resuscitace novorozence. Porodní asistentky zvládají samostatné vedení porodů bez přítomnosti lékaře. A v neposlední řadě jde o výraznou změnu v kvalitě a nabídce stravy,“ jmenuje jednatelka důvody, proč je nymburská porodnice oblíbená nejen u maminek z našeho regionu.

Koncepce rozvoje nemocnice do budoucna počítá s tím, že by se v Nymburce mohlo rodit ještě více. „Máme ambici porodnici do budoucna jako oddělení rozšířit,“ potvrdila Nela Gvoždiaková.

Roky, kdy byla v Nymburce překonána hranice 800 porodů

1974 – 913 porodů

1975 – 868

2022 – 834

1979 – 821

2018 – 816

1978, 2021 - 803