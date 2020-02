Podle jeho slov jsou úvahy o dalším setrvání Ivety Friedlové ve funkci ředitelky NKC motivovány provedeným interním auditem. Ten údajně prokázal pochybení, mezi nimiž je absence výběrového řízení a neprůkazné účetnictví. „Za současné situace vezmu audit a zřejmě uspořádáme pracovní jednání zastupitelstva,“ uvedl Tomáš Mach.

Jak známo, současná koalice má v zastupitelstvu většinu a v případě, že se vedení města rozhodne ředitelku odvolat, opozice nemá šanci rozhodnutí zvrátit.

Starosta chce také navrhnout externí audit, který by měl podle jeho slov zjistit stav účetnictví v Nymburském kulturním centru. „Zatím k odvolání paní ředitelky nedošlo a já jsem se stavem kultury v Nymburce spokojen. V tom problém není. Jen chci, aby organizace hospodařila se spravovanými 10 miliony korun jako řádný hospodář,“ uvedl starosta.

Samozřejmě jsme se pokusili získat vyjádření i ředitelky Ivety Friedlové. To se však nepodařilo. V pondělí v 16 hodin se má uskutečnit další schůzka starosty s ředitelkou NKC.

Opozice protestuje

Proti odvolání ředitelky se staví lídři opozice. Předseda Nymburských demokratů Jan Ritter uvedl, že Nymburk by odvoláním Fridelové přišel o mnoho dobrého. "S Ivetou se v Nymburce podařilo to nejcennější, že si kvalitní kulturu nadšeně spoluvytváří sami lidé. V textu petice je vše naprosto přesně popsáno. Stojím na 100% za ní a za její prací. Zasadím se všemi silami o to, aby v práci mohla dále pokračovat," uvedl na sociální síti.

Protestuje i bývalý starosta Pavel Fojtík. "Dlouhodobě připravované odvolání Ivety Friedlové je neskutečnou arogancí moci současného vedení nymburské radnice. (…) Nymburk žil kulturou po celý rok, téměř každý týden se něco dělo. Tomuto cíli podřídila většinu svého času, bude nesmírná škoda, jestliže nymburská kultura přijde o takto nesmírně nadšeného, lidského a vstřícného člověka," konstatoval bývalý starosta.

Petice, která požaduje pokračování Ivety Friedlové ve funkci, upozorňuje na její zásluhy ve čtyřleté snaze o pozvednutí úrovně nymburské kultury. „Rozšířila spektrum akcí o celou řadu dalších kulturních a společenských událostí (Pecha Kucha Night, Vem-ber, Čas na čaj, Festival Jeden svět, Zkrátka animace, Listování, Tvořílkov, Mamakino, Workshopy, Cestopisné pořady, Adventní neděle…). Inovovala tradiční kulturní akce jako Nymburské posvícení s jarmarkem a Přístavní slavnost, kterým dala zcela novou tvář. Podporovala občanské a komunitní akce, například Restaurant Day, či Den architektury,“ připomíná petice.

Podporu ředitelce vyjadřují známé osobnosti

Zastaly se jí i výrazné osobnosti žijící ve městě. Například investigativní novinář a Čestný občan Nymburka Jaroslav Kmenta. „Ivetu Friedelovou jsem poznal jako profesionála ve svém oboru. Je s ní radost spolupracovat. Vážím si jí. Myslím, že dala nymburskému pojetí kulturního života nový rozměr. Baví mě chodit na Restaurant Day, super akce jsou Pecha Kucha Night, nebo Cestopisné pořady či Listování. A udělat z předsálí kina Sokol také debatní scénu - naprosto geniální. Já bych dal tomuto nymburskému talentu ještě šanci. Kultura se dělá pro lidi, ne pro politiku,“ uvedl Jaroslav Kmenta.

Své stanovisko zformuloval i filmový architekt a držitel tří Českých lvů Jan Vlasák. „Klidně tam napište, že vítězí ego nad zdravým rozumem a zájmy města. To jim vzkazuji,“ uvedl Jan Vlasák pro petiční výbor. V něm jsou muzikant Vojtěch Říha, vědec Jan Lukačevič, student a moderátor akcí Matěj Prášil, filmová producentka Alena Vandasová, fotograf David Růžička a spisovatel a cestovatel Ladislav Zibura.