Ve školkách chystají semináře s logopedkou

Co musí děti umět, než nastoupí do mateřské nebo základní školy? To je jedna z otázek, na níž bude v příštích týdnech odpovídat klinická logopedka Iva Bajtlerová v rámci semináře Vývoj řeči a schopnosti dětí.