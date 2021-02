Po okupaci Československa v roce 1968, kdy zemi přepadla vojska Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem, se staly Milovice jedním z největších center, v nichž se usídlili okupační vojáci. Nejen ekologickou spoušť, kterou po sobě zanechali, likviduje město dodnes. Výjimečné nejsou případy nálezů nevybuchlé munice.

Z oslav odchodu sovětských vojsk po 25 letech. | Foto: Deník/ Milena Krejsová

Když v roce 1991 opustil zemi a Milovice poslední sovětský voják, město si vydechlo a začala náročná obnova. Připomínku skutečnosti, že od okamžiku odchodu sovětských vojsk to bude letos v červnu už 30 let, chystá radnice ve spolupráci se zdejšími vojenskými spolky a kulturními institucemi. „Pokud to epidemiologická situace dovolí, měla by to být v červnu velkolepá oslava. Zatím chceme věřit, že se to podle našich plánů uskuteční,“ řekla mluvčí radnice Eva Hrušková.