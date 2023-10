/FOTO, VIDEO/ Příběh rodinné firmy s názvem Včelí farma Poděbrady je cestou z obchodu se žárovkami na letní louky v okolí lázeňského města a částečně zase zpět. Radosti z objevení smysluplné práce i smutku z úmrtí hlavního včelaře, který se stal obětí covidové pandemie.

Včelí farma je prakticky učebnicovým příkladem malé rodinné firmy. V současné době v ní působí kromě hlavní včelařky Kateřiny Šulkové její matka a mladší bratr s přítelkyní. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Vše se motá a lepí kolem medu. To je hlavní surovina, kterou úspěšně nabízí zákazníkům. Na trzích i v kamenném obchodě na hlavní třídě v Poděbradech. Dodávají dárková balení sklenic medu ve speciální sadě i pro firmy, které si je objednávají jako bonus pro své zaměstnance. A že je to opravdu kvalitní produkt, potvrdilo vyhlášení soutěže o Regionální potravinu roku. Jejich letošní lipový med nasbíraný u lužních lesů, poděbradských jezer a lipové aleje vedoucí až k soutoku, se totiž tímto titulem může pyšnit!

Od žárovek ke včelám

Je možná trochu zvláštní, že med ze Včelí farmy se prodává v obchodě s elektrem. Souvislost však brzy pochopíte. Známá poděbradská firma VASK elektro byla prvním počinem, který Miroslav Váško rozjel hned po Sametové revoluci jako svůj hlavní byznys. Jenže přibližně v roce 2009 jej podnikání a opravy elektro spotřebičů zmáhaly a hledal nějaký relax, odpočinek od lidí. Tak si pořídil na kraji čtvrti Žižkov tehdy zpustošený a zarostlý pozemek, který zčásti sloužil jako odkladiště nepotřebných věcí.

Včelstva připravující se na zimu za dohledu hlavní včelařky Kateřiny Šulkové.Zdroj: Deník/Miroslav S. Jilemnický

„Táta se do pozemku okamžitě zamiloval a jezdil sem „přerovnávat zeměkouli“. Tedy sekat trávu, srovnávat, zavážet zeminu a další práce. Když jsme pozorovali, jak sem rád jezdí, řekli jsme si, že by nebylo od věci dát mu do zahrady něco užitečného. A včely jsou užitečné,“ vypráví Kateřina Šulková, dcera pana Váška a dnes hybatelka dění kolem Včelí farmy.

Od začátku bylo jasné, že hlavním artiklem bude med

Ze začátku pořídili čtyři pět úlů. Samozřejmě před chovem včel se chtěli o celé věci poučit a něco si o tom přečíst. Paní Šulková připouští, že na spoustu věcí jde vědecky. Však má také vystudovanou odbornou biologii na Karlově univerzitě. „Absolvovali jsme kurzy ve včelařské škole v Nasavrkách. Zjistili jsme, že včely jsou pro nás ideální zvířata. Po většinu času se starají samy o sebe. Je potřeba znát jejich životní cyklus a umět v pravý čas zasáhnout, a ty včelky si to pak zase řídí samy,“ vysvětluje dnes už zkušená včelařka.

S tatínkem dali hlavy dohromady a vymysleli, že by je to oba mohlo nejen bavit, ale částečně i živit. Pro otce by to byla spíše psychoterapie a alternativa k elektro byznysu a pro Kateřinu tehdy přilepšení k mateřské dovolené. Ačkoliv zásadní byly také nemalé investice do celého projektu. Od začátku bylo jasné, že hlavním obchodním artiklem bude med. Zpočátku v malém přes známé, pak si vyzkoušeli i stánkový prodej. „Tatínek byl podnikavý a taky já jsem chtěla, aby mě to uživilo, tak jsme to rozjeli trochu ve větším. Z původních dvaceti včelstev jsme stavy začali rozšiřovat a včely množit, “ popisuje Kateřina přerod z malovčelaře na rodinnou Včelí farmu.

„Našli jsme si na internetu jednoho velkého včelaře, pana Kolomého z Bruntálu a jeli jsme k němu. Prohlédli jsme si jeho farmu a on byl tak ochotný, že nám v začátcích pomohl. Máme kočovné rámy, terénní auto, ze kterého se ty rámy obsluhují, máme technologii krmení včetně nádrží na vodu a zkrátka jsme od něj veškerou technologii okoukali. A zároveň jsme od něj kupovali úly z jeho truhlárny, byla to taková úzká spolupráce,“ popisuje pořád ještě začátky včelařského podnikání paní Šulková. Následovaly další včelařské kurzy. Začínající včelařka dokonce absolvovala dálkově tříleté učiliště obor včelař. Se zvětšujícím se počtem odborných znalostí a dovedností se také úměrně začal zvedat počet včelstev na rodinné farmě.

Včel už jsou miliony

S narůstajícím počtem včel na zahrádkářské kolonii se začaly objevovat první problémy. Dvaceti včelstev si ještě nikdo nevšimne. Když už jich je na jednom místě šedesát, začnou si jich všímat sousedi. Jeden z nich si přišel postěžovat, že mu lezou do bazénu. Že jich je na místě větší než malé množství bylo také znát při stáčení medu v červenci. Z toho vyplynula nutnost včely rozdělit a umístit na více míst do regionu, aby jich nebylo příliš pohromadě a nikoho neobtěžovaly.

Med ze Včelí farmy se prodává i v prodejně elektra na Palackého třídě.Zdroj: Deník/Miroslav S. Jilemnický

„Máme dobré vztahy s místním zemědělským družstvem, které nám pronajalo pozemky, část včelstev je i blíž k Nymburku. Ono kde přesně je máme, je tak trošku i výrobní tajemství. Ale obecně je to v okruhu do pětadvaceti kilometrů kolem Poděbrad. Některé včely nemají stálé stanoviště. Máme je na kočovných rámech a můžeme je přemísťovat,“ vysvětluje paní Kateřina. Na jaře se tak včelky ocitnou poblíž ovocných sadů, v létě u lipové aleje, pohanky a slunečnice, a pak mají svá stálá zimoviště. Část z nich se za sezónu stěhuje i třikrát. V současné době se lidé z Včelí farmy starají o přibližně 340 včelstev. Dá se odhadnout, kolik v zaokrouhlení na tisíce mají v péči včeliček? „To asi nedokážeme spočítat, jde to opravdu do milionů,“ usmívá se nyní už hlavní včelařka.

Odchod hlavního včelaře

Jak jsme v úvodu naznačili, zpočátku byl hlavním včelařem Miroslav Váško. „Byl u včel pořád. Měl to jako hlavní úvazek, staral se o ně od rána do večera. Já jsem mu pomáhala s vytáčením a prodejem medu. Taky dodnes spolupracuji s Ekocentrem Huslík, kde se starám o jejich včely a připravuji výukové programy pro děti,“ vysvětluje prvotní rozdělení pozic poděbradská včelařka. Rozložení práce však vzalo za své na jaře 2021 krátce před Velikonocemi. Pan Váško onemocněl na covid – 19 a z nemocnice se už nevrátil. „To byl začátek sezóny, měly se připravovat všechny mezistěny, rámky, včely začaly sílit. A náš hlavní včelař z toho bohužel takto vypadl,“ vybavuje si neradostné okamžiky jeho dcera.

Bylo však třeba jednat a přeorganizovat práci. Prodavač z elektra musel jít do dílny zatavovat mezistěny, vyrábět rámečky, natírat úly. Manželka zesnulého včelaře převzala medárnu, tedy starost o medy, a Kateřina si přebrala včelnici. „Teoretický i praktický základ jsem měla. Naše zásada byla, aby alespoň dva lidé znali důležité pracovní postupy. Kdyby jeden vypadl, aby to druhý po něm mohl převzít. Mamka věděla dost o medu, já jsem věděla o včelách, takže postup byl daný. V sezóně, když se vytáčí med, máme navíc kamarády a známé, kteří chodí pomáhat,“ říká dnes už hlavní včelařka.

Když sedíte na stánku, nemůžete dělat nic jiného

Jak už několikrát zaznělo, hlavním produktem poděbradských včelařů je přirozeně med. „Nemohu úplně říci, že by to byly jednodruhové medy, jsou to spíše lokální medy. U každé sklenice, každé šarže vím, odkud pochází, co tam kvetlo a můžeme k tomu nabídnout příběh,“ líčí paní Kateřina. Zmíněný příběh každé sklenice si může zákazník poslechnout buď v prodejně elektra VASK na Palackého třídě nedaleko restaurace Soudek. Jak už čtenáři pochopili, zákazníci chodí do této prodejny nejen pro lampičky a žárovky, ale také pro kvalitní med. Nebo zástupci rodiny jezdí se stánkem a navštěvují různé trhy. „To má svoje výhody. Když se zákazník dozví příběh lokálního medu, včelař se mu líbí, med mu pak i chutná, tak dál už nepřemýšlí a zůstane nám věrný,“ vysvětluje včelařka.

Pravidelně každou středu jezdí na trhy k Arkádám Pankrác. Po získání titulu Regionální potraviny roku dostala Včelí farma nabídku stánkového prodeje na některých farmářských trzích v blízkých městech, což právě začali zkoušet. Potkat tak stánek Včelí farmy mohou zákazníci třeba na farmářských trzích v Nymburce, Českém Brodě, Říčanech, Čelákovicích nebo Lysé nad Labem. Najít se dají také na větších víkendových akcích. Výhledově třeba na Svatomartinských slavnostech. „Ale spíše nám vyhovuje ten středeční pražský trh plus třeba ještě jedna akce týdně. Ale to stačí. Když sedíte na stánku, nemůžete dělat nic jiného. Nechceme jezdit se stánkem každý den.“