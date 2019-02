Nymburk - 1. září je magické datum nejen pro školáky, ale i pro tříleté a ještě mladší děti, které půjdou prvně do mateřské školy. Tedy z máminy náruče k paním učitelkám a do party vrstevníků. Jak to zvládnou, záleží hlavně na rodičích.

Jak připravit tříleté děti na pobyt ve školce? | Foto: DENÍK/ Ivana Šmejdová

Za týden začne nový školní rok, jímž vstoupí do nové životní etapy nejen prvňáčci na základních školách nebo studenti prvních ročníků středních a vysokých škol, ale také ti nejmenší, děti z mateřinek. Většině z nich jsou jen tři roky, některým ani tolik ne, a poprvé zažijí úplně jiný svět, než znali dosud. Někteří se v něm zorientují rychle a budou v mateřské škole jako ryby ve vodě, jiní budou zvládat přechod z domova do školky hůře. Co můžou udělat ještě v tuto chvíli rodiče, aby jejich mrňous neplakal a zabydlel se v mateřince co nejrychleji, ví Jana Rýdlová, dlouholetá ředitelka nymburské MŠ Adélka.

„Velmi záleží na tom, jak si rodiče se svým dítětem o mateřské škole povídají. Chtěli bychom je poprosit, aby děti kladně motivovali, říkali jim, jak se jim bude ve školce líbit. Neměli by je strašit větami typu „počkej, ve školce ti ukážou". Nejen naše školka usnadňuje dětem vstup prostřednictvím zahradní slavnosti 1. září, kam můžou děti přijít s celou širokou rodinou, seznámit se s námi i mezi sebou. Pak doporučujeme pro to první zvykací období pobyt dítěte ve školce co nejvíc zkrátit, pokud to samozřejmě dovoluje zaměstnání," doporučuje Jana Rýdlová.

Co se týká dlouhodobější přípravy dítěte na pobyt v mateřské škole, je zcela zásadní vést dítě k samostatnosti. Rodiče by měli usilovat o to, aby se dítě samo najedlo, samostatně použilo toaletu, umylo si ruce a byl u něj alespoň náznak samostatnosti v oblékání, byť se samo v tomto věku samozřejmě obléknout nedovede.

Maminky, tátové, babičky a dědové by se měli psychicky připravit na to, že dítě bude první den nebo týden plakat. Pokud dojde na opravdu hysterický pláč, a rodiče si přejí, aby si dítě ve školce zvyklo, pak by podle Jany Rýdlové měli nechat paní učitelku, aby si dítě odvedla i za cenu trochu drsnějšího odtržení. Podstatné je tuto stresovou situaci maximálně zkrátit. Čím je kratší, tím rychleji se dítě bez rodičů v kolektivu uklidní.

„Rodiče by měli vědět, že pláč k prvním dnům ve školce patří. Je to úplně normální, zvyknou si všechny děti a nepochybně jsou v mateřince šťastné. Je to neopakovatelné a zcela zásadní období v životě člověka," říká Jana Rýdlová.

Nezbývá než souhlasit. Vždyť „všechno, co opravdu potřebujeme znát, jsme se naučili v mateřské školce," věděl už americký spisovatel Robert Fulghum.