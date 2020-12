Jaká bude skutečná podoba nádraží, má rozhodnout až následně vypsaná architektonická soutěž. Jenže to je právě například podle architektů zásadní problém.

Podle známého filmového architekta Jana Vlasáka, stejně jako podle architekta a dřívějšího místostarosty Jana Rittera musí být nejdříve známa podoba, jak by vypadal terminál nového nádraží bez historické budovy. Zveřejněné studie jsou podle Jana Rittera utopické a o konečné podobě nádraží neříkají takřka nic.

„Varianta bez historické budovy je samozřejmě možná, ale museli bychom se nejprve dozvědět, co přesně ji nahradí. Po jejím zbourání vznikne velký vzdušný prostor a já se obávám, že tak kvalitní náhrada tam nevznikne. To, co je na těch studiích, je nereálné. Investice v takové výši pro Nymburk věnována nebude, i když velkorysé řešení by bylo hezké,“ vysvětluje bývalý místostarosta.

Podle Jana Vlasáka je od začátku daná snaha investora, tedy Správy železnic a Českých drah, historickou budovu zbourat. „Nebyl jsem zásadně proti. Trval jsem ale na tom, že stanovisko bourat či nebourat je možné zaujmout až po předložení studie terminálu nového. Tak jsem se dočkal, (mezitím byla dokončena rekonstrukce nádraží v Čelákovicích, Poděbradech a Kolíně) a vznikla vizualizace, která nemá žádnou jinou výpovědní hodnotu než ilustrace k otázce - Zbouráme staré nádraží nebo ano?“ uvedl Jan Vlasák ve svém komentáři.

Místostarosta Bořek Černý poznačil všechny tyto úvahy za pouhé spekulace. „Zástupci Správy železnic a Českých drah s námi komunikují. Jelikož se u nich změnilo personální obsazení na vedoucích místech, je potřebné se znovu vyjádřit k otázce, zda historickou budovu zbourat či nikoliv. To je hlavní smysl dané ankety. Výslednou podobu nádraží pak určí až následně vypsaná architektonická soutěž,“ argumentuje místostarosta.

Názory veřejnosti na osud diskutované historické budovy se různí. „Můj názor je nebourat, ale revitalizovat a třeba i něco vhodného přistavět. Budova má nevyužité prostory, jako bývalé kulturní středisko a prostory v patrech, které by se daly vhodně využít, včetně restaurace,“ píše Jitka Málková.

Opačný názor má Dominik Havel. „Zcela určitě starou budovu zbourat. Nemá valnou architektonickou hodnotu (stejných je jinde dost), je špatně přístupná a čekárna je malá. V moderní integrované dopravě drtivá většina cestujících čekárnu ani pokladnu nepotřebuje, a tak je přednější zajistit co nejpřímější cestu od vlaku ven nebo od vlaku k autobusu. Stará budova už vůbec nesplňuje účel, který je dnes žádoucí,“ myslí si Dominik Havel.

Minulý týden zveřejnilo vedení města dvě možné varianty podoby budoucího nymburského nádraží. Studie, které jsou však jen orientační, předložila Správa železnic ve spolupráci s Českými drahami. Z nich si mají místní prostřednictvím hlasování vybrat, jak si přejí, aby místo, kterým projde až 8 tisíc lidí denně, v budoucnu vypadalo. Zásadní rozdíl mezi oběma variantami spočívá v tom, zda zachovat historickou budovu a k ní postavit nové objekty, nebo vybudovat celé moderní nádraží bez stávající historické budovy. Na základě hlasování pak bude zadána architektonická soutěž, která zpracuje vítěznou variantu.

Hlasovat se může do konce letošního roku pomocí sms zpráv. A to na číslo 325 501 101 ve tvaru: NADRAZImezera1 (varianta se stávající budovou) nebo NADRAZImezera2 (varianta nového nádraží).