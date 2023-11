Kolona s vánočním stromem dorazila k odbočce na sídliště z ulice Zbožská kolem půl desáté dopoledne. Za pomoci jeřábu místních drážních hasičů byl zvednut z návěsu a usazen do připravené díry. Pracovníci Technických služeb jej pomohli natočit tak, aby byl pohledově co nejhezčí z více stran a také jej vycentrovali. „S výzdobou se začne ve čtvrtek,“ uvedl Ondřej Vetešník z technických služeb. Nový vánoční strom váží 1,7 tuny.

Usazování vánočního stromu na sídlišti:

Zdroj: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Stojí na zeleném prostranství při příjezdu od centra před restaurací Skleník. Symbolicky tak vlastně bude spojovat obě sídliště. Město přijalo nabídku z Netřebic, kde smrk rostl mezi silnicí a stodolou vedle rodinného domu č.p. 84. Netřebičtí měli obavu z jeho pádu. „Ten důvod je opravdu bezpečnostní. Rostl jeden metr od stodoly. Proto jsme jej nabídli k využití jako vánoční strom,“ řekl Deníku starosta Netřebic Lukáš Serbus.

Podle seniorky žijící v domě u jehličnanu je pro okolí každoročně nepříjemný žlutý pyl, který z jehličnanu rozfoukává vítr. „Je to tady po celé ulici, není to nic příjemného,“ uvedla žena, která si nepřála jmenovat. Podle jejich vzpomínek je smrku přibližně 45 let. Pro letošek podle dostupných informací vedení města nepočítá s žádným oficiálním rozsvěcením stromu na sídlišti ani doprovodným programem. To se bude týkat opět pouze stromu na náměstí, který dorazí na místo příští úterý, 28. listopadu. Společné rozsvícení se pak v Nymburce chystá na první adventní neděli 3. prosince po setmění.

