Novinkou bude druhý vánoční strom, který bude stát u odbočky na sídliště z ulice Zbožská. Tedy na zeleném prostranství při příjezdu od centra před restaurací Skleník. Symbolicky tak vlastně bude spojovat obě sídliště. Deníku se podařilo zjistit, odkud oba stromy do Nymburka dorazí. První sídlištní vánoční strom bude krásný smrk s hustým větvovím a přijede z Netřebic, kde stojí před domem číslo 84. Přivezen a vztyčen by měl být v úterý 21. listopadu.

Vánoční strom určený pro nymburské náměstí zatím roste na křižovatce ulic Kramolínova a Poděbradská a denně kolem něj projedou stovky aut.Zdroj: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Vánoční strom zdobící náměstí nebude mít dalekou cestu. Z místa, kde dosud stojí, urazí téměř přesně jeden kilometr. Dosud totiž roste v zahradě v Kramolínově ulici u čísla popisného 1694, přímo u křižovatky s Poděbradskou ulicí. Denně jej tak míjejí autem stovky místních.

Jedle u silnice

Vysoký jehličnan, který bude během adventu zdobit nymburské náměstí, stojí na menší zahrádce u rodinného domu. Ten v současné době na první pohled prochází rekonstrukcí a aktuálně v něm nikdo trvale nebydlí. Proto se nám nepodařilo zastihnout ani majitele.

Nicméně mohutná jedle dosahuje výšky přes 15 metrů a dá se předpokládat, že důvodem k jeho pokácení je obava o možné zřícení při silném větru, což by mohlo mít v zástavbě navíc u silnice vážné následky. Jeho pořezání a přeprava na náměstí je v plánu v úterý 28. listopadu. Akci provedou pracovníci Technických služeb a ve zmíněný den by tedy měl být hlavní vánoční strom na náměstí vztyčen.

Nebezpečný smrk

Stejný důvod k odstranění platí také u budoucího vánočního stromu pro sídliště. V tomto případě se jedná o smrk, který roste mezi silnicí a stodolou vedle rodinného domu v Netřebicích. Do Nymburka tak pojede za dva týdny na speciálně upraveném návěsu něco přes 10 kilometrů.

„Ten důvod je opravdu bezpečnostní. Roste jeden metr od stodoly. Proto jsme jej nabídli k využití jako vánoční strom,“ řekl Deníku starosta Netřebic Lukáš Serbus. Podle seniorky žijící v domě u jehličnanu je pro okolí každoročně nepříjemný žlutý pyl, který z jehličnanu rozfoukává vítr. „Je to tady po celé ulici, není to nic příjemného,“ uvedla žena, která si nepřála jmenovat. Podle jejich vzpomínek je smrku přibližně 45 let.

Přijede i Bára Basiková

První adventní neděle 3. prosince se ponese v centru Nymburka ve znamení setkávání už od 14 hodin. To začne Vánoční jarmark provoněný svařákem s nabídkou vánočního zboží. Samotný doprovodný program před rozsvícením stromu začne se soumrakem v 16 hodin. Slavnostně bude otevřena už několik let velmi populární Ježíškova nebeská kancelář, kam si děti mohou přijít napsat své přání pod vánoční stromeček. Když potom zazvoní u dveří na zvonek, mají velkou šanci, že se jejich přání splní.

Hned po čtvrté hodině vystoupí pěvecký sbor místní Základní umělecké školy (ZUŠ). O půl páté přijde na řadu sváteční promluva farářky Kateřiny Roskovcové následovaná slavnostními fanfárami a rozsvícením první adventní svíce v okně radnice. Pak už dojde k očekávanému rozsvícení vánočního stromu, což by mělo nastat zhruba v 16.40. Po jeho rozsvícení bude následovat vystoupení zpěvačky Báry Basikové v doprovodu dětského pěveckého sboru Canzonetta ze ZUŠ Nymburk a kapely Basic Band. Kompletní program první adventní neděle najdete ZDE.

