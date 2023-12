Všech dvanáct andílků najdou ti, kdo si vyzvednou mapku v podloubí radnice, nebo se na ni podívají v galerii u článku a při jejich obchůzce splní úkoly a správně vyluští potřebné heslo. Autorka hry a zároveň místostarostka Nymburka Stanislava Tichá připomněla pravidla hry. „Všech dvanáct nebeských poslů čeká na trase již po první adventní neděli. Zodpovězte správně otázky, které na vás čekají na jednotlivých zastaveních. Vyluštěte tajenku a získejte sladkou odměnu,“ vyzývá autorka hry.

Zdroj: Deník/Miroslav S. JilemnickýI letos mohou účastníci hry pořídit při svém putování nazdobeným Nymburkem hezké fotky a poslat je na mail tiskovy.nbk@gmail.com. Autoři tří nejhezčích fotografií budou oceněni. Mapy s trasou procházky si mohou zájemci vyzvednout v podloubí radnice, v turistickém informačním centru nebo na podatelně úřadu. Úspěšní luštitelé pak mohou zavítat do 22. prosince do Turistického infocentra vedle radnice, kde dostanou sladkou odměnu. Pokud to nestihnou, tak od 27. prosince do Tří králů pak stejnou dobrotu dostanou na podatelně úřadu v úřední hodiny.