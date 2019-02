Nymburk - Funguje to téměř stejně dobře, jako výstražné znamení u závor. Pro některé je to červený hadr hozený před býka, pro jiného recese s varovnou příchutí, pro další hloupý obchodní trik.

Varovná cedule před nymburským hračkářstvím | Foto: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Prakticky nikdo tu ceduli nemine, aby si jí nevšiml a nějak na ni nezareagoval. Řeč je o tradiční upoutávce na hranici náměstí před prodejnou hraček, která už téměř dva týdny varuje před blížícími se Vánocemi. Tedy den po dnu odpočítává, kolik ještě zbývá dní, než největší svátky v roce vypuknou naplno. Aktuálně jsme na hranici 90 dnů.

„Ježiši, to snad není možný, tak brzo to ještě nemůže být." Zhruba v tomto duchu se nesou nejčastější reakce. To zjistíte, když se nedaleko cedule na chvíli zastavíte a budete sledovat reakce kolemjdoucích. Pravda, jsou i tací, se kterými to vůbec nepohne.

Ale nenechme se zmást a zastrašit. Ano, Vánoce jsou zhruba za 90 dnů, ale to jsou ještě celé tři měsíce! A ještě lépe zní, že vlastně až za čtvrt roku…