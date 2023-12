/FOTO, VIDEO/ Prodejci kaprů s káděmi jsou neklamným znamením, že vánoční svátky jsou už skutečně tady. Ve středu dopoledne jsme se podívali k prodejcům před obchodní centra Kaufland a Albert. Ceny se oproti loňsku zvedly jen nepatrně.

Prodejci ryb před nymburským Kauflandem. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Prodej ryb zahájili oficiálně už v pondělí. V úterý začali lidé skutečně chodit. „Postarali jsme se během dopoledne odhadem tak o dvacet zákazníků,“ shodli se prodejci kaprů z Českého ráje u Kauflandu. „Máme za dnešek prodáno asi tři sta kilo ryb,“ konstatoval jen o pár chvil později prodejce u Alberta, který nabízí třeboňské kapry. U jeho stánku se kolem poledne vytvořila fronta. Podle prodejců z Jičínska se ceny oproti loňsku zvedly o pět korun na jednom kilogramu kapra. V kádích mají převážně větší ryby, výlučně kapry.

Ceny jsou nastaveny do třech pásem. Ty nejmenší do 1,5 kilogramu vyjdou 100 korun za kilo, ty středně malé do 2,4 kilogramu na 120 korun a ty nad 2,4 kilogramu nabízejí za 125 korun za kilogram. Plus k tomu samozřejmě nabízíme všechny další služby včetně zabití, očištění a naporcování,“ potvrdil prodejce. Ty jsou také zpoplatněny, takže pokud chce zákazník usmrcenou, očištěnou a naporcovanou rybu i s hlavou, připlatí si dalších 100 až 150 korun. Před Albertem účtují ryby jen ve dvou cenových kategoriích. Menší ryby do 2,5 kila stojí 110 korun, větší pak 120 korun za kilo. Prodejci budou na místech každý den až do Štědrého dne. „Začínáme kolem osmé ráno a jsme tu podle lidí. Většinou tak do osmi večer. Na Štědrý den tu budeme do deseti hodin dopoledne,“ připomněl prodejce před Kauflandem.