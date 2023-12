/FOTO, VIDEO/ Pozoruhodnou předvánoční atrakcí se stalo auto s obrovským nákladem vánočních dárků, které budí pozornost na Velkých Valech vedle nemocnice. Místní se u netypického auta zastavují, fotí se u něj a komentují jej na sociální síti. Dětem se líbí, že na některých místech také auto bliká.

Auto se spoustou dárků na střeše budí rozruch vedle kruhového objezdu u nemocnice. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Jedná se o reklamní akci autobazaru Autopop. Pobočky má ve Chvalovicích za Nymburkem a v Českém Brodě. „Děláme to už po několikáté. Chceme, aby lidé měli radost. Příprava takového auta vůbec není jednoduchá záležitost. Pracovali na tom čtyři chlapi čtrnáct dnů,“ řekl Petr Dostal, vedoucí firmy. Auto je vánočně popsáno, jsou na něm i přání do nového roku 2024. Podle zástupce firmy bude měnit své místo, v příštích dnech by mělo být k vidění přímo v Chvalovicích, zatím však skutečně dělá radost v Nymburce, jak je patrné z reakcí na sociální síti.

„Taky vás vždycky zajímalo, jak to může stihnout?“ napsal Rony Brzák a nasdílel večerní snímek auta s dárky. „Vždycky jsem si myslela že má bezedný pytel na dárky a lítá neskutečnou rychlostí,“ komentovala fotku Hana Černohlávková. „Tak letos má nekonečnou střechu a lítá neskutečnou rychlostí možná taky,“ píše Janka Teperová. Neskutečnou rychlost ale zástupci firmy vyvrací. „Takto vyzdobené auto může jet maximálně 40 kilometrů za hodinu. Když se přemísťovalo z Českého Brodu do Nymburka, trvalo to několik hodin,“ upřesňují majitelé vánočního auta.

