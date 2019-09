Výsledky hlasování v pondělí projedná Státní volební komise. Po jejím schválení budou uveřejněny ve Sbírce zákonů. Ustavující zasedání zastupitelstev spojená s volbou starostů by se měla konat do 12. října. K nejdůležitějším tématům se bezpochyby bude řadit jednání o rozpočtu.

„Volební účast dosáhla 56,79 procenta,“ připomněl v neděli celorepublikové výsledky Jan Cieslar z centrály Českého statistického úřadu. Právě statistici tradičně zajišťují sčítání volebních výsledků – a starají se o jejich zveřejnění. 1. místopředsedkyně Českého statistického úřadu Eva Krumpová upozornila, že střední Čechy drží rekord v nejvyšší volební účasti.

„Nejvyšší zájem voličů zaznamenali v obci Kněžičky, kde k volbám přišlo přes 77 procent voličů. Naopak nejmenší zájem o volby projevili voliči v obci Ves Touškov, kde o složení zastupitelstva rozhodlo něco málo přes 23 procent voličů,“ konstatovala s odkazem na jednu ze dvou obcí z okresu Plzeň-jih, kde se také v sobotu volilo.

V nových volbách jednoznačně uspěli nezávislí kandidáti – strany či hnutí se ve středních Čechách ani nezapojily. Třeba v Bernardově se o přízeň voličů ucházelo sedm jednotlivců, z nichž pouze dva byli muži. Mandát získalo pět z nich – včetně obou mužů.

V Kněžičkách se utkaly dvě kandidátní listiny – Za lepší Kněžičky a SNK Kněžičky 2019. Zisk mandátů v sedmičlenném zastupitelstvu, kam se společně s nestraníky dostali i dva sociální demokraté (avšak v pozici nezávislých), si rozdělily v poměru 4:3. Muži jasně vedou, žena s nimi bude jednat jediná.

Rozdělení sedmi zastupitelských postů v poměru 4:3 zaznamenali také ve Zlaté, kde kandidovala uskupení Společně pro Zlatou a Změna pro Zlatou. Všichni zvolení zastupitelé, mezi nimiž rovněž figuruje jediná žena, jsou nestraníci. Zde se nicméně sešel poměrně mladý kolektiv; převažují čtyřicátníci.

Městys Křivoklát má rovněž sedmičlenné zastupitelstvo s jedinou ženou složené ze samých nestraníků, avšak se zastoupením čtyř kandidátních listin. Nejvíce voliče oslovili Nezávislí – SNK, jimž připadly tři posty. Dva náleží Našemu Křivoklátu – a po jednom pak získaly Pro Křivoklát a Lepší Křivoklát.

Celorepublikově podle Cieslarových slov získalo v nových zastupitelstvech mandát 51 mužů a 20 žen. Jejich průměrný věk dosahuje 46,59 roku – existují však značné rozdíly: nejstaršímu je 71 let, nejmladšímu 25 let. „O celkových 71 mandátů se ucházelo 171 platných kandidátů, jejichž průměrný věk byl 47 let. Nejmladšímu kandidujícímu bylo 18, naopak nejstaršímu bylo v době konání voleb 73. O post zastupitele se ucházelo 68 žen; 39,8 procenta z celkového počtu kandidátů,“ podotkl Cieslar.

Další termín nových či opakovaných komunálních voleb vyhlásil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) na 14. prosince. Urny pro hlasování občanů se využijí v deseti obcích a městech. Ze středních Čech se jedná o Adamov na Kutnohorsku a Nučice na Praze-západ.

Sobotní volební účast ve středních Čechách



- Kněžičky (Nymbursko): 77,08 procenta

- Zlatá (Praha-východ): 76,74 procenta

- Křivoklát (Rakovnicko): 56,17 procenta

- Bernardov (Kutnohorsko): 55,70 procenta



Zdroj: Český statistický úřad prostřednictvím www.volby.cz