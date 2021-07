Podobně jako v Lysé nad Labem a Milovice zrušily své dosavadní oficiální testovací místo ve sportovní hale také Poděbrady. Radnice pak zveřejnila seznam nejbližších testovacích míst, z nějž vyplývá, že v Poděbradech se dá nechat otestovat ještě na dvou dalších místech, ovšem za určitých podmínek.

Při březnovém otevírání testovacího místa ve sportovní hale se stály fronty. Nyní bylo místo uzavřeno. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Jedním z nich je Crimed, tedy Centrum rehabilitace a integrované medicíny v Hellichově ulici. Na tomto místě je nutné se předem telefonicky objednat na čísle 725 777 978. Testují od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin. Mimořádný termín mají i tuto sobotu 17. od 9 do 11.30 hodin.