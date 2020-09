Sobotním odpolednem provázel známý sportovní moderátor a komentátor Jan Smetana. Nová sportovní hala nabízí široké spektrum sportování jak pro školy, tak i pro jednotlivé sportovní oddíly. Hlavním sportem zůstává basketbal, ale na své si přijdou i florbalisté, volejbalisté a další sportovci, kteří si halu budou moci také pronajmout. „Cena hodinového pronájmu činí 600 korun, což vzhledem k jejímu vybavení a zázemí je částka opravdu symbolická,“ uvedla mluvčí radnice Radka Kakrdová.

Nová palubovka, jejíž součástí je podlahové vytápění, nejnovější basketbalové koše, které se dají přizpůsobit hře žáků, ale také nová LED obrazovka, která zásadně zvyšuje komfort diváků při sledování zápasů, to jsou atributy, které spolu s moderně vybavenými šatnami, sprchami a ostatním zázemím budou pro sportovce vítanou změnou.

V hledišti pak najde pohodlné sezení přibližně 300 diváků a předpokládá se pořízení mobilních hledišť za oba koše tak, aby kapacita hlediště byla 500 diváků, což by do budoucna umožnilo opět se vrátit k tradici sledování ligových utkání basketbalu v Poděbradech. V nové hale si bude možné pronajmout finskou saunu s kapacitou 6 osob, využít masérské služby, anebo si přijít zacvičit do plně vybavené rozcvičovny, kde budou probíhat pravidelná cvičení pro malé i velké. Sportovní bar v 1. patře pak zajistí občerstvení pro sportovce a návštěvníky.

Rekonstrukce sportovní haly je zcela financována z městského rozpočtu a její celková cena činí 88,5 milionů korun. Zahrnuje i stavbu parkoviště a přilehlých chodníků. Novou halu provozuje Poděbradská sportovní s.r.o.

V dopoledních hodinách bude hala využita především poděbradskými školami, konkrétně Hotelovou školou, Gymnáziem Jiřího z Poděbrad a Středním odborným učilištěm veřejného stravování.

První větší akce po otevření haly bude sportovní klání, které pořádá Český svaz aerobiku, a to v sobotu 12. září a předpokládá se aktivní účast téměř 900 osob.