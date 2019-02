Poděbrady – Rozpočet lázeňského města pro letošní rok počítá mimo jiné s řadou oprav a stavebních úprav. Jednou z nejviditelnějších by měla být i potřebná rekonstrukce veřejných záchodků na Jiřího náměstí.

Na tuto akci má město v rozpočtu vyčleněnou částku 1,25 milionu korun a začít by měla co nevidět. Podle plánu by totiž měla být hotová do konce března.

Další investice ve výši 5,5 milionu korun potěší obyvatele Zámostí a ty, kdo bydlí poblíž Jezera. Právě v těchto lokalitách by do 30. září měly pokračovat práce na umístění vodovodu a kanalizace.

Chystá se také zateplování některých bytových domů. Těšit se mohou Poděbraďáci žijící na adresách Kunštátská 1136, Ostrovní 1235 a Budovcova 1325 a 1326. Investice by se měla vyšplhat na 11,4 milionu korun, akce by se měla stihnout do konce června.

Začne také odkládaná rekonstrukce Revoluční ulice. Město by mělo začít pracovat na opravě chodníků, vjezdů a osvětlení, v rozpočtu je na to 5,5 milionu korun.