Poděbrady /FOTOGALERIE/ - V pátém ročníku krasobruslařské soutěže s rekordní účastí se sešlo pár „poprvé“. Doposud patřilo Poděbradské ledové srdce malým krasobruslařům projektu Bruslička, tedy dětem mezi pěti a patnácti až osmnácti lety, kteří bruslí pro radost a ne profesionálně, tedy netrénují každý den.

„Letos nemáme kategorii přípravek, ale zařadili jsme pohárové kategorie, což jsou nováčci, žačky (druhá, třetí třída) a kategorie Adult pro všechny ve věku patnáct až sto let ve stylu Ukaž, co umíš,“ přiblížila pravidla závodu jeho ředitelka Dagmar Mikolandová. Tak se na poděbradském ledě roztančily od pětileté až po třiasedmdesátiletou krasobruslařku. Mezi nimi závodilo i několik málo chlapců. Co ke krasobruslení vede čerstvě sedmiletého Maxe Voltra z Náchoda? „Je to zábava a baví mě skákat,“ má jasno blonďáček v košili a kravatě, který zajel energickou jízdu na hudbu ze seriálu Simpsonovi a Ženatý se závazky. Pády prý bolí, což mu nevadí a vzor má ve své starší úspěšné sestře.