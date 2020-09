Dosud chátrající dům v Jungmannově ulici poblíž přejezdu u skláren má získat novou podobu a také náplň. Má být přestavěn na polikliniku. Ta by měla nabízet několik typů lékařských služeb – včetně chirurgické ambulance, vyšetření kůže či plastické chirurgie.

Dosud chátrající a ostudu dělající dům v Jungmannově ulici poblíž přejezdu u skláren má získat novou podobu a také náplň. | Foto: Deník / Miroslav Jilemnický

Na sociální síti to potvrdil Miroslav Veliký, primář jediné plastické a estetické chirurgie v Poděbradech. Ta by se mohla do nových prostor po jejich dokončení přestěhovat od hotelové školy, kde dosud sídlí. „Kromě plastické, estetické chirurgie a korektivní dermatologie nabídneme a již nabízíme služby onkochirurgie, dermatoskopie – vyšetření kůže, chirurgie ruky, či služby privátní chirurgické ambulance,“ uvedl poděbradský primář.