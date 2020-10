Speciálních stojanů je na zastávkách aktuálně rozmístěno devět. „Říká se čistota – půl zdraví a v této náročné době to platí dvojnásob. Město Poděbrady proto nainstalovalo 9 kusů dezinfekčních dávkovačů na vybrané zastávky autobusů,“ uvedla Radka Kakrdová, mluvčí radnice. Konkrétně se jedná o zastávky Riegrovo náměstí, Autobusové nádraží, zastávku v ulici Revoluční, dále pak Kluk – Hřbitov, Přední Lhota, Polabec a Velké Zboží.

V souvislosti se snížením kontaktů upravila poděbradská radnice od pondělí 26. října své provozní hodiny. Přesněji řečeno je omezila. Od nynějška budou moci místní si vyřídit své věci pouze v pondělí a středu, vždy od 9 do 11 hodin a od 14 do 17 hodin. To platí i pro podatelnu v hlavní radniční budově na Jiřího náměstí. Stejným způsobem bude omezen i provoz na pokladnách a kontaktních místech Czechpointu v obou budovách Městského úřadu. „V ostatní dny a hodiny bude radnice pro veřejnost uzavřena. Prosíme občany, aby upřednostňovali bezhotovostní platby před platbou v hotovosti na pokladnách,“ doplnila mluvčí radnice.