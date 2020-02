„Nové parkovací plochy rozšíří možnosti parkování v této lokalitě, což přispěje většímu komfortu nejen pro místní obyvatele, ale i návštěvníkům města,“ uvedla mluvčí radnice Radka Kakrdová.

Situace s parkováním se zpřísnila poté, co byla zavedena přísná pravidla pro parkování u Penny marketu. Parkoviště u prodejny využívala řada řidičů jako celodenní parkoviště u nádraží.

To by už nyní nemělo být možné. V prodejně jsou distribuovány parkovací kotouče, které musí každý zákazník, který hodlá u prodejny parkovat, použít. Na těchto hodinách je potřeba nastavit čas příjezdu a kotouč umístit viditelně ve vozidle. Parkovat je možné od 7 do 20 hodin po dobu maximálně dvou hodin.

Za parkování v jiný čas či bez parkovacího kotouče může být udělena pokuta až dva tisíce korun.