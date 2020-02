V Poděbradech chtějí stavět bazén za nádražím

Akční plán Poděbrad má v prioritách pro příští roky stavbu krytého bazénu. A to přesto, že městské referendum konané zároveň s posledními komunálními volbami v říjnu 2018 skončilo krachem. To mělo zavázat současné zastupitele, aby bazén postavili do pěti let. Hlasovat přišlo jen 21% lidí, pro platnost referenda byla nutná účast alespoň 35%.

Ilustrační snímek. Bazén | Foto: Deník / Michal Fanta

Nicméně současná koalice stavbu bazénu i nadále prosazuje a podle mluvčí radnice Radky Kakrdové už panuje i koaliční shoda na tom, kde má areál vyrůst. Počítá se s ním za železniční tratí na žižkovské straně. Mezi výstupem z podchodu a novým železničním nadjezdem v ulici Za Nádražím. „Na tomto místě jsou dva pozemky ve vlastnictví města, které jsou přímo v územním plánu deklarovány, jako plochy občanského vybavení, kde je přípustná stavba občanského vybavení pro lázeňství, kulturně - společenská zařízení, komerční zařízení atd. Součástí záměru vedení města je i vybudování parkoviště P + R. Z hlediska postavení bazénu je to ideální místo. Je snadno přístupné ze Žižkova i z druhé strany z centra města. Nehrozí dopravní kolaps,“ uvedla Radka Kakrdová pro Deník. OBRAZEM: Basketbalisté tančili přímo pod bezednými koši Přečíst článek › Kvůli vybudování bazénu vznikla pracovní skupina, jejímiž členy jsou mimo jiné oba místostarostové, či architekti Milan Košař a Vojtěch Jelínek. Ta už dostala odpověď na klíčový dotaz, který směřovala Správě železniční dopravní cesty. Ta nemá námitek proti uvedeným záměrům v ochranném pásmu dráhy. Součástí přípravy projektu je také nutnost přeložky kabelového vedení, které vede dotčenými pozemky. „Tato přeložka byla již součástí předchozího projektu parkoviště P + R z roku 2010 a je jednou z podmínek souhlasu s umístěním stavby,“ doplnila mluvčí radnice. Studie představí veřejnosti Pracovní skupina zahájila práce na hmotové studii a studii proveditelnosti. Po jejím dokončení zhruba v polovině tohoto roku mají být obě studie představeny k veřejné diskuzi občanům Poděbrad. Tahač vjel před osobní vlak: pět zraněných Přečíst článek › Opozice už před minulými volbami projekt stavby bazénu kritizovala kvůli finančnímu zatížení města. Bývalý starosta Ladislav Langr označil za „střízlivou“ investici kolem 200 milionů korun. „To znamená, že buď rezignujeme na všechny další investiční projekty města, nebudeme opravovat silnice, zateplovat, budovat, podporovat neziskové aktivity a vše zaměříme jen na bazén, anebo se silně zadlužíme. Oboje je špatně,“ uvedl tehdy Langr. Podle starosty Jaroslava Červinky není otázka způsobu financování na pořadu dne. "V tuto chvíli zjišťujeme u dotčených úřadů, zda by projekt vůbec prošel. Pak se budeme bavit o podobě bazénu, zda čtyři nebo šest drah a podobně. A od toho se pak bude odvíjet případná cena a diskuse o způsobu financování," řekl Červinka. Středním Čechám pomohou policisté z ostatních krajů Přečíst článek ›

