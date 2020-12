Projekt v Oboře je prvotně zaměřen na revitalizaci strouhy v okolí jízdárny. Ta je slepým ramenem Labe. V konečném důsledku však mají autoři návrhu smělejší plány. „Vyčištěním malého vodního toku, konkrétně strouhy, a dalších drobných vodních toků a nádrží v této oblasti, dosáhneme jejich lepšího technického stavu, což posílí retenci vody v krajině a zvýší se bezpečnost při zvýšeném průtoku vody,“ napsali autoři projektu, který s náskokem vyhrál, když získal celkem 282 hlasů.

To potěšilo i místostarostu Miroslava Holase. „Vítězný návrh koresponduje s naším záměrem celkově Oboru revitalizovat. Chtěli bychom ji postupně prořezat od náletových dřevin, provést další úpravy a uvést ji do stavu, jak vypadala zhruba před 100 lety. Aby se opět stala místem procházek a výletů nejen místních,“ vysvětlil Miroslav Holas. Město si podle jeho slov musí udělat přesnější propočet. Podle místostarosty by se projekt mohl pohybovat řádově mezi jedním a dvěma miliony korun.

Není tak zatím jisté, zda město zainvestuje i do projektu, který skončil na druhém místě. Ten se jmenuje Bezpečné zázemí pro poděbradské děti. V zásadě se jedná o úpravy nízkoprahového klubu Zvonice u nádraží.

„Nyní nastal čas pro modernizaci a účelné stavební úpravy. Jde o rekonstrukci toalet, výměnu oken, vstupních a interiérových dveří, sanaci půdy, vnitřní vybavení a vymalování. Je to místo, kde děti najdou nejen zábavu a nové kamarády, ale zejména pomoc, radu a podporu v obtížných životních situacích. Mezi klienty klubu patří zejména ohrožené děti a mládež,“ popsali svůj projekt autoři návrhu. Ten získal 160 hlasů.

Společně na třetím místě se ziskem 86 hlasů skončily Parkoviště na Žižkově a Obnova fasády ZŠ TGM. Celkem se finálového hlasování účastnilo sedm projektů. Kromě čtyř zmíněných ještě soutěžil projekt Zprůjezdnění komunikace na křižovatce ulic Za Nádražím a Revoluční, dále Zkvalitnění pěšinek na hřbitově v Kluku a konečně Naučná stezka městem.

Podle místostarosty je většina projektů součástí akčního plánu vedení města. „Chceme se většinou z těch problémů, které chtějí řešit navržené projekty, také jako město zabývat,“ uvedl Miroslav Holas.

Celkem bylo podáno více jak 30 návrhů. „Protože některé návrhy si byly obsahově blízké, přistoupili jsme k jejich spojení. Některé návrhy zasahovaly do vlastnictví jiných osob a bez vědomí vlastníků by nebylo vhodné o nich rozhodovat,“ vysvětlila mluvčí poděbradské radnice Radka Kakrdová postup při vybírání finálové sedmičky projektů.

Ve fázi podávání projektů jsou zatím se stejným projektem v sousedním Nymburce. Místní radnice vyčlenila na podporu projektů 250 tisíc korun s tím, že příští roky se může jednat o vyšší částku. Rozhodující bude zájem místních. Zatím podle dostupných informací podávají své návrhy například skauti nebo studenti Gymnázia Bohumila Hrabala. Nymburk nastavil pravidla tak, že projekt mohou podávat ti, kdo už dovršili 15 let.