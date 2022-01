Rikša by tak často mohla jezdit po cyklostezce, ať už směrem do Nymburka, nebo na druhou stranu k soutoku Labe s Cidlinou. Cyklostezka stejně jako okrajové části města jsou podle Holase vhodnými lokalitami pro využití rikši. „Nepočítáme s tím, že by jezdila například po kolonádě,“ doplnil.

Radnice počítala s částkou 250 tisíc korun na nákup rikši už v loňském rozpočtu, záměr ale zbrzdil koronavirus. „Nyní už máme rikšu objednanou u české firmy a vše závisí na tom, jak rychle se podaří sehnat všechny komponenty. Byli bychom rádi, kdyby se projekt podařilo spustit během jara nebo na začátku léta,“ uvedl místostarosta.

Systém bude fungovat tak, že zájemce si vypůjčení rikši objedná telefonicky na přesné datum a čas. Provozní řád také stanoví, jak se zachovat v různých neočekávaných situacích, například když elektrokolo píchne.

Rikšu si zřejmě budou objednávat především příbuzní seniorů, kteří je pak sami mohou vyvézt do okolí. „Další část projektu počítá i s tím, že by elektrokolo s rikšou obsluhovali dobrovolníci. Jednal jsem už na jedné střední škole, kde by studenti v rámci dobrovolnického programu tuto úlohu zvládli, mohli by vozit na výlety například klienty domovů pro seniory,“ vysvětlil Miroslav Holas.

Ten už přemýšlí nad technickým vylepšením, kdy by bylo možné půjčit si spolu s rikšou i přístroje, díky nimž by spolu mohli řidič a pasažér během jízdy komunikovat a dobře by se slyšeli.