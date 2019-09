„V přízemí bude pivnice s prodejnou a restaurace s kuchyní. V patře hotelové pokoje,“ potvrdil ředitel a majitel pivovaru v jedné osobě Pavel Benák.

O tom, kdy se otevře naostro, zatím nemluví. Podle jeho slov však chtějí stavbu letos dostat pod střechu.

Co se však stane s populárním kioskem, který se kvůli stavbě přestěhoval na druhou stranu při vjezdu do pivovaru? S legendárním kioskem se v nové době už nepočítá. „Kiosek je v současné době provizorium. Na pivnici bude navazovat zastřešená pergola. Celkově to zkulturníme. Na štamgasty určitě nezapomeneme,“ uklidňuje ředitel stálé hosty venkovního stánku.

Je pravda, že pivovar nemohl nabídnout například po exkurzi usednout společně u čepovaného piva. „S tím samozřejmě počítáme. Tisíce návštěvníkům, kteří přichází na exkurze, chybí prostor pro posezení,“ ví Benák.

Podle něj bude sortiment piva jiný v pivnici a jiný v restauraci. Tam budou více čepována piva prémiová a silnější.

Komplex zároveň nabídne hotelové standardní ubytování. U restaurace bude větší zastřešená pergola, která umožní například letní koncerty a grilování.

„Přeju si, aby se naše dílo podařilo ke spokojenosti návštěvníků co nejdříve,“ dodal s nadějí v hlase ředitel pivovaru.