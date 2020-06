Podle starosty Vladimíra Netíka byla akce plánována už několik let. „Chodníky jsou bezbariérové, takže je vítají především senioři a maminky s dětmi. Celá vesnice se bude moci objet na invalidním vozíku. Bezbariérové budou i přístupy k dalším objektům, především o prodejnu autodílů, která se nachází v blízkosti silnice I. třídy,“ uvedl Vladimír Netík. K bazbariérovým patří i tři zastávková místa pro autobusy s novými přístřešky.

Přípravné práce začaly už loni na podzim, naplno se však rozjely až od začátku letošního dubna. Aktuálně práce finišují. Celý záměr je spolufinancován z fondů Evropské unie prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj ČR. „Potřebná dotace ve výši necelých 11 milionů korun přišla z evropských fondů a tvoří zhruba 95 procent všech uznatelných nákladů. Celkové náklady by měly činit 13 milionů korun. Podle smlouvy by se mělo skončit 18. července,“ doplnil starosta.

V budoucnu by se v Odřepsích měla část návsi proměnit v parčík. Uvažuje se o výsadbě vhodných stromků a živého plotu. Sousedství autobusové zastávky by obohatilo odpočinkové zákoutí s lavičkami. Dále vedení obce uvažuje o přístavbě obecního úřadu, chybí totiž místnost, kterou by využívaly místní spolky. Také v tomto případě by obec požádala o potřebné dotace.