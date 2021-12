Lukášek je podle pediatra asi 4 až 5 měsíců starý. Na pohled je zdravý. „Svojí postavičkou zaplnil celou bedýnku babyboxu,“ poznamenal Ludvík Hess. Lukáš byl oblečený v zimním overalu, zabalený v šedé plyšové dece a na cestu dostal tašku ozdobenou sovičkami.

Lukáš je třetím nymburským děťátkem, celkově 16. letošním v rámci celé republiky. Historicky se jedná o 230. dítě odložené do babyboxu. Jejich zakladatel obratem požádal Českou mincovnu, aby pro nymburského chlapečka vyrazila zlatý dukát s číslem 230, který bude mít dítě do kolébky. „Prohlížím si pečlivě obrázek klučíka, který mi přišel do mobilu, a věřte - nevěřte, on se směje!“ konstatoval Ludvík Hess.