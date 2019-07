V nymburském babyboxu našli dítě. Letos už druhé

Několikadenní holčičku našli lékaři nymburské nemocnice v místním babyboxu. Letos už je to podruhé, co do této schránky někdo v Nymburce odložil dítě. V Česku už se letos jedná o 13. odložené dítě, celkem v babyboxech skončilo již 193 dětí.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Kočí

„Nymburské nechtěné děťátko je holčička, kterou jsem pojmenoval Kateřina na počet milovnice dětí a protagonistky babyboxů Kateřiny Susak, členky Správní rady Nadace Komerční banky, a. s. - JISTOTA,“ uvedl zakladatel babyboxů Ludvík Hess, podle kterého je několikadenní Kateřina v dobré kondici. První dítě našli v babyboboxu v Nymburce letos 11. března. Jednalo se o zhruba týdenního chlapce, který dostal jméno David. Převezen byl do kolínské nemocnice, v Nymburce kvůli absenci dětského oddělení dítě zůstat nemohlo. Ale ani v té kolínské nepobyl chlapeček dlouho. Ještě ten samý týden si jej vyzvedli pěstouni. V Dětenicích to žilo středověkým food festivalem Přečíst článek › První babybox v zemi začal fungovat v roce 2005, je to v podstatě novorozenecký inkubátor. Ve chvíli, kdy je do něj dítě vloženo, zapne se vyhřívání a ventilace a s mírnou prodlevou i alarm. Ten upozorní zdravotnický personál. Schránky jsou umístěny tak, aby se lidé nemuseli bát, že je při odkládání dítěte někdo překvapí. Také v Nymburce je babybox umístěn mimo ruch velké ulice.

Autor: Redakce