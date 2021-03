Do nymburské nemocnice dorazilo pět vojáků. Pomohou sanitářům i na chirurgii

V úterý přijelo do nymburské nemocnice na pomoc pět příslušníků armády. Vojáci z pokynu hlavní hygieničky nemohou do doby, než bude dokončeno očkování, pomáhat na covidových odděleních, kde by je nemocnice nejvíce využila. Příštích 14 dní budou nasazeni v týmu centrálních sanitářů, na oddělení chirurgie a DLP.

V nymburské nemocnici pomůže pět vojáků. | Foto: archiv nemocnice

"V kritickém stavu, kdy jsme za hranou personálních a kapacitních možností, jsme za tuto pomoc opravdu vděčni,“ uvedla jednatelka Nela Gvoždiaková. Automechanik jel projet auto a zapomněl na hranice okresu. Musel otočit Přečíst článek ›