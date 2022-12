„Město tuto oblast trvale dotuje ze svého rozpočtu. Navýšení poplatku o 100 korun na celkových 960 korun by mohlo do městského rozpočtu přinést více než 1 milion korun,“ řekl místostarosta Bořek Černý. Nymburk se tak přiblížil maximální výši poplatku za svoz komunálního odpadu, která je stanovena na 1200 korun.

Video, foto: Přes nadjezd už jezdí auta. Most silničáři otevřeli o den dříve

Cestou k dalším úsporám může být efektivnější třídění odpadů, které vedení města považuje za správný krok. Letos rozdala popelnice na plasty a papír všem zájemcům k domům, kde ještě systém nebyl zaveden. „Systém třídění od domu se ukázal jako správný krok, a i díky němu jsme se rozhodli zvýšit poplatek za likvidaci odpadu pro příští rok pouze o stokorunu. Dopady skokového zdražování nechceme nechat jen na občanech, a tak bude město nadále dotovat polovinou faktických nákladů. Stále platí, že výši ročního poplatku do budoucna ovlivní svým tříděním odpadu každý z nás,“ doplnil Černý.

Pro děti do šesti let a seniory nad sedmdesát let se poplatek ve výši 500 korun nemění. Od platby jsou zcela osvobozeni občané starší devadesáti let nebo dlouhodobě hospitalizovaní. Poplatek lze hradit také postupně, za každého člena domácnosti zvlášť v měsíčních intervalech, nejpozději však do 30. června 2023. Nově je umožněna platba on-line přes aplikaci Portál občana.