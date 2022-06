Jedna z jeho budoucích větví povede právě k Lidlu na jedné straně a dalším obchodům na druhé straně. V další části území vybuduje svoji výrobnu firma WC servis. Mezi budoucím Lidlem a stávající firmou Magna má ještě vyrůst nová samoobslužná čerpací stanice a myčka.

Podle radního Zdeňka Vocáska začnou v nejbližší době jednání o změně územního plánu, která je vzhledem k výše uvedeným záměrům nezbytná. „Dá se předpokládat, že vyřízení této věci bude trvat přibližně rok. Po tu dobu již bude vznikat projektová dokumentace, která bude podléhat dalšímu schvalování. I s následnou stavbou prodejny je v tuto chvíli reálné, že pokud by šlo vše podle plánu, mohl by být obchod otevřen v horizontu dvou a půl roku,“ řekl Deníku nymburský radní.

Prodej za 30 milionů

Město prodalo pozemky firmě WC Real, tedy investorovi, který chce na části pozemků vybudovat výrobnu firmy WC servis. Kupní cena byla stanovena na 450 korun za metr čtvereční.

„Finanční výbor doporučil odložit prodej na dobu po schválení změny územního plánu. Usnesení k diskuzi o ceně ve výši 600 korun za metr čtvereční nebylo přijato,“ píše se ve stanovisku komisí a výborů.

Celková cena prodaných pozemků tedy činí 30,3 milionů korun, přičemž první splátku ve výši 17,5 milionu dostane město do pěti dnů po podepsání smlouvy. Druhou splátku ve výši 12,8 milionu má kupující zaplatit do sedmi let.

Dalších osm prodejen

Kromě Lidlu by v nové obchodní zóně mělo vyrůst dalších osm prodejen. Podle informací Deníku se jedná i o tom, že jednou z nich by mohl být především ženami vyhledávaný řetězec DM. Zatím však není jasné, jaký bude zájem řetězce umístit svoji pobočku v Nymburce.

„Obecně by mezi dalšími obchody měly být typově prodejny obuvi či oděvů,“ doplnil Zdeněk Vocásek.