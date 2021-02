Aktuální informace, které byly zveřejněné minulý týden v rámci Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti, hovoří o tom, že první kameny připomínající osud nevrátivších se Nymburáků, kteří nepřežili hrůzy holocaustu, mají vzniknout ve městě ještě letos. Potvrdila to místostarostka Stanislava Tichá. „Věřím, že první Kameny zmizelých u nás umístíme co nejdříve. I v rozpočtu města je na ně letos pamatováno,“ uvedla místostarostka.

Stolpersteine, neboli Kameny zmizelých, se objevují v řadě měst. Jedná se o dlažební kostky s mosazným povrchem a rytým záznamem, vsazené do chodníku před domy obětí holocaustu a nacismu. V doslovném překladu jde o „kameny, o které je třeba klopýtnout“. Mosazné desky připomínají osudy lidí, kteří byli nacisty zabiti, vyhnáni, či odvlečeni a zavražděni v koncentračních táborech. Drtivou většinou šlo o osoby židovského původu. Kameny zmizelých se obvykle nacházejí před posledním místem, kde žily a jsou tichou vzpomínkou.

V Nymburce zatím kameny položeny nejsou. To by se však brzy mohlo změnit. Studenti z Klubu moderní historie pod vedením profesorek Lucie Prokešové a Heleny Hantonové do Nymburka přivedou. „Seznamujeme se s tématem holokaustu a mapujeme osudy některých židovských rodin z Nymburka. Na konci všeho bychom rádi přispěli k instalaci Kamenů zmizelých v Nymburce,“ potvrdila studentka Tonička.

V to věří i místostarostka. „Pátrání v této kapitole naší minulosti představuje nejen emočně velmi náročný úkol. Předpokládá úctu a takt ke zmizelým sousedům, ale i k jejich rodinám. Studenti to pod vedením svých profesorek zvládají bravurně, projevili nejen píli a trpělivost, ale i ohleduplnost, která je v tomto případě velmi potřebná,“ konstatovala Stanislava Tichá.

Památník obětí a hrdinů holokaustu v Izraeli Yad Vashem nechal loni zhudebnit báseň nymburské oběti holocaustu Evy Pickové ( 15. května 1929 – 18. 12. 1943 byla transportována do Osvětimi), která báseň napsala během internace v Terezíně v roce 1941 jako dvanáctiletá. Na hudbě se podílela česká violoncellistka Dominika Weiss Hošková, která je sama potomkem přeživších z Terezína. Píseň zpívají v hebrejštině vrstevníci Evy Picková, tedy děti ve věku 12 let. I s textem je k dohledání na kanálu Youtube.