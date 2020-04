Nymburk zakoupil 1000 litrů zmíněné dezinfekce od společnosti Čepro. K dispozici už byla minulý týden. „Dezinfekce je určena nejen pro účely města a Technických služeb, ale poskytli jsme ji i složkám IZS a začínáme nabízet a distribuovat do ordinací lékařů a na další exponovaná místa, kde je jí akutně potřeba,“ uvedl hned poté mluvčí radnice Petr Černohous. Dalších 775 litrů později přivezli hasiči. „ Bylo to 155 pětilitrových balení dezinfekce AntiCovid určených pro obce našeho správního odboru,“ upřesnila radnice na svých stránkách. Lahve s dezinfekcí se v týdnu objevili u zdravotnických zařízení, a také přímo v centru na náměstí Přemyslovců, kde je doplňují dobrovolníci.

Aktuálně radnice začala s rozvozem dezinfekce do domácností, v nichž žijí senioři. „Lahvičky s přípravkem AntiCovid o obsahu 0,25 litru jsou dodávány do domácností, ve kterých jsou evidováni občané nad 65 let. Distribuce započala ve čtvrtek 2. dubna od 10 hodin v lokalitě Jankovice a o její dodání se starají naši dobrovolníci,“ uvedl mluvčí radnice.

Dezinfekce je šířena i do dalších rizikových skupin. Pokud někdo trpí chronickým onemocněním nebo se podrobuje imunosupresivní léčbě a desinfekci potřebuje, může se obrátit v pracovní dny od 8 do 16 hodin na odbor sociálních věcí městského úřadu, paní Štěpánkovou na telefon 702 205 196. Dezinfekci osobám radnice doručí.

V Milovicích objednávají větší množství dezinfekce přes státní úřady, aby ji mohli dovézt do domácností. Zatím jí ale mají málo. Město obdrželo od Středočeského kraje 100 litrů dezinfekce, což při počtu zhruba 12 200 trvale hlášených občanů vychází na cca 8 ml na jednoho občana. „Toto množství nepovažujeme za relevantní, a proto jsme objednali 4 000 litrů další dezinfekce, kterou chceme zakoupit. Její prodej schvaluje ministerstvo zdravotnictví a následně schvaluje i přidělené množství. V současné době čekáme na zpětnou vazbu od ministerstva a na schválené množství. Poté rozlijeme desinfekci do lahviček a budeme distribuovat občanům trvale hlášeným k pobytu,“ informuje radnice na svých stránkách.

Lysá nad Labem a Poděbrady se vydaly cestou plošné dezinfekce veřejných prostranství a míst, která lidé navštěvují nejčastěji. V těchto městech tak je možné vidět lidi ve speciálních „skafandrech“, jak stříkají například lavičky na náměstích, autobusové zastávky, prostory na nádražích, u vchodů do hypermarketů či České pošty.