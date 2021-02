Mnohé z nás velmi zaujala televizní minisérie Božena, která se v mnohém objevně dívá na život slavné české spisovatelky Boženy Němcové (1820-1862). Současně jsme byli jako Nymburáci zklamáni, že nymburský pobyt se v seriálu ani nezmínil. Z Domažlic roku 1847 jsme rovnou skočili do Prahy roku 1851. Mezitím došlo k výměně představitelek hlavní postavy.

Ačkoliv seriál bourá mnohé mýty a představy o životě, o manželovi a zejména sexu Boženy Němcové, jiné nadále zachovává. Nemůžeme se ostatně divit, když autorky scénáře vycházely z knihy Kubky a Novotného z roku 1941 a Václava Černého z roku 1963. Mám na mysli například mýtus o chudobě. Přitom Božena Němcová byla ženou solidně zajištěného státního úředníka, která měla finanční prostředky na to, aby oslnila společnost. V době nymburského pobytu platila synova studia v Praze. Bída jí zastihla až v roce 1853, ale i tehdy dokázala v životě zabojovat.

Dalším tradovaným mýtem je časté překládání Josefa Němce z místa na místo. A to z důvodu nějaké neloajality k nadřízeným či animozity nadřízených vůči jeho češství. Hlavním důvodem přeložení jinam, minimálně do roku 1853, byl prostý fakt, že jako úředník finanční kontroly nesměl dlouhodobě zapustit kořeny v místě svého působení. Proto byl Josef Němec, ale i všichni další, po třech letech přeloženi jinam, proto musel opustit Červený Kostelec, Domažlice, Všeruby či Nymburk. Ostatně z Liberce odchází na Slovensko s povýšením na vrchního komisaře III. třídy s platem 800 zlatých, v Nymburce byl „jen“ komisařem II. třídy s platem 500 zlatých.

Finanční problémy začaly až s udáním z roku 1853, což v minisérii bylo dobře zachyceno, za jeho vlastenecké počínání v osudném roce 1848. Uhry nesměl za žádných okolností opustit a byl mu pozastaven plat. Domácí vězení bylo ostatně důvodem, proč nemohl přijet ani na pohřeb nejstaršího syna Hynka.

Kde se vzala Kávová společnost

Pojďme zpět do Nymburka. Základní povědomí o nymburském pobytu Boženy Němcové je spojené s kritikou maloměšťácké společnosti v satiře Kávová společnost. Ačkoliv trochu odbočuji, tak satira Kávová společnost vyšla anonymně v jičínském humoristickém časopise Rachejtle v roce 1855. Autorství Kávové společnosti přisoudila Němcové poprvé Marie Gebauerová až v roce 1904. Toto myšlenku pak převzal literární historik Václav Tille do všech vydání své monografie o Boženě Němcové, takže od roku 1911 je tato povídka všeobecně považována za součást jejího díla. Děj satiry se odehrává v malém nejmenovaném českém městě na kávovém dýchánku u paní radové. Antonín Zimmler však potvrzuje roku 1937 vazbu na Nymburk a vzpomíná: „Nejmenovala sice nikoho, ale vylíčila osoby tak, že i dnes po 89 letech, by Vám mohl znalec dějin našeho města jmenovati osoby, o niž jde.“

PAVEL FOJTÍK