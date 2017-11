V Nymburce nepoteče voda, připravují se cisterny

Nymburk – Suché kohoutky. Realita, na kterou se lidé z Nymburka musí připravit s předstihem. V neděli 12. listopadu totiž chystají Vodovody a kanalizace akce, při kterých přívod vody zastaví.

„Z důvodu přeložky hlavního vodovodního řadu v Nymburce – Babín a plánované opravy na vodovodních řadech v Nymburce – Zálabí dojde k přerušení dodávky pitné vody v Nymburce, v části od Velkých Valů k náměstí Přemyslovců, Zálabí a v lokalitě Za Mrlinou,“ uvedl Miloš Petera, předseda představenstva VaK Nymburk.

Jak vyplývá z mapky, zveřejněné na stránkách Bezpečný Nymburk, zcela bez vody bude prakticky celé Zálabí a centrum kolem náměstí. Slabě voda poteče ve většině zbývajících částí Nymburka s výjimkou sídliště. Malý tlak vody by měli pocítit také lidé z Všechlapského vršku, Všechlap a Krchleb.

Omezení by se mělo týkat času od 8 do 15 hodin. Po městě by v té době mělo být umístěno pět mobilních cisteren s pitnou vodou. Dvě na Zálabí, konkrétně u hypermarketu Kaufland a v Dlabačově ulici. Další pak na náměstí Přemyslovců, v Palackého třídě a před nemocnicí.

Lidé by si tak měli zajistit vodu například na vaření nedělního oběda či následné mytí nádobí. Zatím není jasné, jestli kvůli přerušení dodávky vody zavřou například restaurace, bary a hospody v uvedených lokalitách.