Boxerské zápasy na Lodích na Labi jsou v režii mistra světa v křížové váze Daniela Vencla. Podle něho bude připraveno dvacet regulérních utkání, která se budou zapisovat do oficiálních tabulek. Nepůjde tedy o exhibice, ale o mistrovské boxerské souboje.

Po skončení zápasů Vencl navíc počítá s dražbou nejen sportovních relikvií. Výtěžek charitativní aukce podpoří klienty Domova pod lípou v Lipníku nedaleko Milovic. „Charitativní aukce už se staly součástí boxerských zápasů, které organizuji. Vždycky přispíváme na někoho konkrétního, tentokrát mi přišlo fajn, že pomůžeme více lidem najednou,“ řekl boxer.

„Do dražby půjde mimo jiné dres s vlastnoručním podpisem desetinásobného mistra Evropy a dvojnásobného mistra světa v rychlostní kanoistice Martina Fuksy, který je Nymburák. Jsem moc rád, že se rozhodl naši akci podpořit. Dále se budou dražit předměty věnované přímo boxery a pak mám jednu absolutní pecku, ale tu bych zatím nerad zveřejňoval,“ dodal Vencl.

Na co budou peníze konkrétně použity, vysvětlil ředitel Domova pod lípou Aleš Kobliha. „Financování domova je zajištěné Středočeským krajem, ale ve chvíli, kdy chceme vzít klienty na výlet, do kina nebo jim dopřát jiné rozptýlení, musíme to hradit z vlastních zdrojů. Přesně na tyto případy výtěžek aukce použijeme. Pro nás to bude důležitá rezerva třeba právě při výletech, kdy například zmrzlinu nebo jiné občerstvení pro klienty mnohdy hradí vychovatelé z vlastní kapsy, protože na to nejsou tabulky a vykázat se to nedá. Zároveň to našim svěřencům nemůžete upřít, když vidí frontu u stánku třeba s upomínkovými předměty na nějakém hradě, tak jim těžko vysvětlíte, že jim to koupit nemůžeme, protože na to nemáme peníze.“

Lodě na Labi budou letos Na Přístavě v Nymburce už podesáté. Jde o otevřenou akci bez vstupného, která má zviditelnit potenciál řeky Labe nejen pro vodní turistiku. Akci organizuje Pavel Hlaváč a společnost Pruh Polabí. Na Lodích na Labi se každoročně sejde mnoho plavidel, která nabízejí návštěvníkům prohlídky i okružní plavby. Zájemci mají také na místě možnost získat lodní průkaz od Lodní školy Praha. V doprovodném programu pravidelně nechybí řemeslný jarmark, hudební a divadelní vystoupení nebo staročeské občerstvení. Lodě na Labi se letos v Nymburce uskuteční od 5. do 8. května.