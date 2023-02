Místostarosta se na podzim sešel se zástupci lékařských a zubařských profesních komor, aby zjistil, co se dá v dané situaci podniknout. Výsledkem bylo to, že kraj na návrh města vypsal výběrové řízení na zubaře a dětského lékaře. „Předložil jsem návrh města na vyhlášení výběrového řízení poskytovatele zdravotních služeb v příslušném oboru/odbornosti zubní lékař/stomatolog a dětský lékař s následným podáním na Středočeský kraj,“ uvedl Vocásek. Nabídku kraj zveřejnil.

Ozvala se dětská lékařka

Na nabídku reagovala dětská lékařka. „Sama se ozvala, že by měla zájem v Nymburce vykonávat praxi. My se budeme snažit zajistit jí ordinaci v budově polikliniky na sídlišti,“ potvrdil místostarosta. Celá věc je nyní v jednání, proto je zatím předčasné mluvit o případném termínu, kdy by mohli k nové pediatričce začít chodit noví pacienti.

Zubaři zatím mlčí

Co se snad podaří v případě dětské lékařky, to se zatím nedaří v případě zubaře, na nabídku doposud nikdo nereagoval. Přitom právě stížnosti obyvatel Nymburka na nemožnost přihlásit se k novému zubaři byly tím spouštěcím mechanismem, kdy zástupce radnice začal celou věc řešit. Loni na začátku léta náhle zemřel zubař René Navrátil, který měl ve městě početnou klientelu. A převážně jeho klienti začali zjišťovat, že ve městě není možné sehnat jiného odborníka.

Podle místostarosty Zdeňka Vocáska by v takové situaci měla poradit zdravotní pojišťovna, u které je člověk pojištěn. „Pokud vás doktor ze seznamu smluvních partnerů vaší pojišťovny odmítne, měli byste si od něj vyžádat písemné vyjádření, ve kterém bude stát i odůvodnění odmítnutí. Tento dokument pak doručte zdravotní pojišťovně, která by měla daného lékaře kontaktovat a nalézt řešení,“ radí Vocásek.

Jenže zkušenosti pacientů hovoří o tom, že ani pojišťovna často nenachází východisko, s nímž by byli spokojeni. „Moje pojišťovna mi nabízela zubaře, který by mě přijal, v Kostelci nad Černými lesy,“ popsala svou situaci Eva Tomášková, která nakonec novou zubařku našla v Libici nad Cidlinou.

V Nymburce ordinuje několik starších zubařů důchodového věku. Antonín Rufer na poliklinice na sídlišti pracuje dokonce v úctyhodném věku dvaaosmdesát let. Také proto chce radnice co nejdříve přilákat do města posilu.