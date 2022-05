Objekty, které obě složky nyní užívají, vlastní jiní majitelé. Část sanitek musí občas parkovat venku. Hasiči zase užívají vypůjčené prostory, které mají pod smlouvou nejdéle do roku 2026. Také jim výrazně narůstá požadavek na skladové prostory, jelikož výjezdová jednotka je předurčená od roku 2021 pro distribuci materiálu při řešení krizových situací. I proto radní města Zdeněk Vocásek, který je současně i starostou SDH Nymburk, jednal minulý týden o záměru na krajském úřadě.

„Koordinujeme další kroky se Středočeským krajem, který je zřizovatelem záchranky. Cílem je podpis memoranda a smlouvy společných zadavatelů Středočeského kraje a Města Nymburk. Do konce roku by mohla být hotová studie, příští rok projektová dokumentace včetně výběrového řízení na zhotovitele a v roce 2024 demolice a samotná stavba,“ plánuje v případě ideálního scénáře nymburský radní.

Důležitou součástí je také zaplacení celého projektu. Stavba nového centra by se podle aktuálních představ měla vejít do 50 milionů korun. Zásadní částku by mělo být možné čerpat z evropských fondů IROP, části záchranné služby. Na část hasičů se nabízí možnost čerpat dotaci na brownfieldy, a dále z MAS Podlipansko a operačních programů životního prostředí. Každopádně záměr počítá s tím, že 80 procent nákladů pokryjí dotace, 20 procent by šlo z rozpočtu města a zřizovatele záchranné služby. „Pokud by bylo přiznání dotací pod 75 procent, bylo by to velice složité vzhledem k zatížení rozpočtu města jinými investicemi,“ uvedl Zdeněk Vocásek.

Na místě by po demolici stávajících objektů měly vyrůst dvě protilehlé haly, které budou tvořit garáže pro techniku obou záchranářských složek. V jedné třetině v přízemí a v patře obou objektů by pak vznikly prostory pro výkon služby se zázemím. Nádvoří je plánováno společné. Celý pozemek má rozlohu přes 3 400 metrů čtverečních.

Nespornou výhodou je napojení na hlavní silnici. „Umístění IZC koresponduje s rozvojem místní části Drahelice, Drahelického předměstí a Jankovic, kde se očekává nárůst obyvatelstva o zhruba čtyři tisíce lidí v následujících deseti letech a výhledově nové přemostění Labe s navazujícím obchvatem z Drahelic na Všechlapský vrch, čímž je zohledněno strategické umístění Integrovaného záchranného centra,“ píše se v prezentaci projektu.