V souvislosti s útokem v Ostravě zasedlo vedení nymburské nemocnice k jednání o příslušných bezpečnostních opatřeních. „V tuto chvíli usedáme k jednání a budeme to řešit,“ uvedl krátce před polednem bezpečnostní technik Zbyněk Kruliš.

Areál nymburské nemocnice. | Foto: DENÍK/Lukáš Trejbal

Nemocnice v Městci Králové některé bezpečnostní prvky už zavedla dříve. Podle mluvčí nemocnice Lucie Kolářové je většina čekáren vybavena kamerami. „O dění v nemocnici máme přehled. Otázkou je, zda by to v podobném případě pomohlo zabránit střelci. Pochopitelně existuje také traumatologický plán, podle kterého by se v dalších minutách postupovalo,“ řekla Kolářová.