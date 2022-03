V Nymburce je registrováno 155 válečných uprchlíků. Problémem je ubytování

Aktuálně je přímo v Nymburce registrováno 155 válečných uprchlíků. Řekl to v neděli 13. března na sociální síti starosta Tomáš Mach. Město podle jeho slov úzce spolupracuje se Středočeským krajem. Největším problémem údajně zůstává ubytování. „A také zařazování dětí do školských zařízení. Zatím vše zvládáme, a to především díky vám. Moc děkujeme,“ vzkázal starosta místním obyvatelům.

Uprchlíkům v Nymburce pomohou i věci z materiální sbírky, která se konala v sokolovně v Tyršově ulici. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Běžencům v Nymburce s materiální pomocí pomáhají jednotlivci, firmy a Farní charita. Podle starosty je zatím dostatek oblečení. Naopak nedostatečné množství zásob je v oblasti trvanlivých potravin a drogistického zboží. Zaměstnání uprchlíkům nabízejí některé nymburské firmy. Svoji nabídku i v ukrajinštině zveřejnila firma Magna sídlící v severní průmyslové zóně. Nové kolegy z řad ukrajinských obyvatel jsou připraveny přijmout také místní Technické služby. Nymburk ukončil spolupráci s ruským městem Mytišči. Ukrajině poslal 250 tisíc Nymburk však v rámci okresu není místem, kde se soustředí nejvíce ukrajinských občanů na útěku. Více jich evidují v sousedních Poděbradech, ale třeba také v Semicích, kam se vypravila řada rodinných příslušníků patřících k zaměstnancům místní zemědělské firmy Bramco. Ve škole vznikly dvě zhruba třicetičlenné skupiny dětí. Násobně více uprchlíků než v Nymburce je do této doby ubytováno v Milovicích, které jsou v našem regionu městem s největším počtem uprchlíků.