„Je to svým způsobem návykové. Už to není ani koníček, spíš životní styl. Nese to s sebou pochopitelně i smutné okamžiky, kdy je kočka těžce nemocná. To je vůbec to nejhorší," řekla Deníku před časem Dana Nedbalová.

Příběhy na sítích

Útulek si získal si získal své příznivce i díky aktivitám na Facebooku. Prostřednictvím něj a webových stránek nejen nabízejí kočky k adopci, ale také zveřejňují často velmi dojemné příběhy. Jedním z posledních je příběh železniční kočičí rodiny. Loni v létě v Catkách ubytovali kočičí rodinu, která žila v lese Babíně a stravovala se u železničního objektu Odbočka Babín. Máma, táta i koťata běhali po kolejích jako po promenádě, byli zvyklí na rachot a burácení rychlíků. Jenže to byly kočky domácí a život v lese a u kolejí nebyl nic moc. Několik koťat se nestačilo naučit utéct z kolejí, když jede vlak.

Postupně se ale podařilo pochytat celou polodivokou rodinu. „Myslela jsem, že jsou u nás zabydlení, jenže kočičí maminka jednou v noci roztrhla síť v okně jejich pokoje a zmizela. Nikde po ní nebyla ani stopa,“ popisuje Dana Nedbalová.

První únorovou sobotu strávili pozdní večer u kolejí v poděbradské ulici Za Nádražím. V křoví tam zoufale mňoukala kočka. Nakonec vlezla do odchytové klece. Porovnáním fotek se ukázalo, že jde o uprchlou maminku. „Ale kde byla od srpna do února? A proč se o mrazivém únorovém večeru vypravila křičet ke kolejím? Podle toho, jak madam vypadá, určitě půl roku nestrádala. Je dobře živená, má pěkný kožich. A taky to není plachá, prskavá divoženka, jako byla v srpnu. Záhada. A taky zázrak,“ končí jeden z příběhů Catek.

Programy kastrací mají odezvu

Ke zlepšení situace v obou městech pomáhají také už několik programy podporující kastrace koček. V Poděbradech přispívají na kastraci už více než dva roky a podle starosty Jaroslava Červinky je program úspěšný. „Ta křivka zájmu míří nahoru. Za první pololetí loňského roku jsme podpořili kastraci šedesáti kusů zvířat a vyplatili jsme v rámci zmíněného programu 45 tisíc korun,“ řekl starosta.

Pokračování podobného programu bylo vyhlášeno i v Nymburce. Finanční dar poskytuje radnice ve výši 400 korun za kastraci kocoura a 600 korun za sterilizaci u koček, a to maximálně na pět zvířat za rok. „Vzhledem k tomu, že svou domácnost sdílíme se třemi nalezenci, dobře vím, jak těžký osud mají nechtěná zvířata. Proto mám velkou radost, že se program kastrace koček osvědčil, že ho lidé využívají a hlavně, že můžeme pomoci,“ uvedla místostarostka Stanislava Tichá, která program na podporu kastrací před dvěma lety iniciovala.

Tuto možnost využilo v roce 2022 v Nymburce přes 67 žadatelů, kteří si rozdělili více než 50 tisíc korun. V roce 2021 bylo vyhověno 53 žadatelům.