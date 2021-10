Podle jejích slov dochází občas k situacím, kdy si hlasující odmítají nasadit roušku či respirátor. „Jsou to jednotlivé případy, ale evidujeme je podobně jako v některých blízkých obcích, jak mám informace z dalších volebních komisí. V takovém případě vyzve komise dotyčného, aby si prostředek nasadil. Pokud neuposlechne, necháme ho sice odvolit, ale bezprostředně poté je vše dezinfikováno,“ vysvětlila úřednice z nymburské radnice s tím, že chtějí zachovat plynulost a klidný průběh voleb.

Hodinu před uzavřením volebních místností využilo svého práva volit v Nymburce 61% oprávněných voličů. „Zatím je to přesně 7 055 odevzdaných hlasů,“ upřesnila Jaroslava Mejzrová z nymburské radnice.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.